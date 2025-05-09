Advertisement

خاص

الثأر على المحك: "الريال" يواجه "برشلونة" في أخطر "كلاسيكو" هذا الموسم

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
09-05-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1357891-638823840224957277.jpg
Doc-P-1357891-638823840224957277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد مدينة "برشلونة" لتكون شاهدة على واحدة من أكثر أمسيات كرة القدم شغفًا ودرامية، حين يستضيف "كامب نو" مواجهة "الكلاسيكو" المرتقبة بين "برشلونة" وغريمه التقليدي "ريال مدريد"، في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني. مواجهة لا تشبه غيرها، ليس فقط لأنها تحمل تاريخًا طويلًا من الصراع الكروي، بل لأنها قد تحسم حاضر البطولة وترسم ملامح مستقبل الفريقين.
Advertisement
 
موسم للذاكرة وآخر للنسيان
 
يدخل "البرسا" المواجهة بصفته متصدّر الليغا بـ79 نقطة، مدفوعًا بروح جماعية تشكلت تحت قيادة الألماني هانز فليك، الذي نجح في إعادة الروح لـ "البلوغرانا" رغم السقوط الأوروبي أمام "إنتر ميلان".
 
"برشلونة" هذا الموسم لم يكتفِ بالفوز بكأس الملك على حساب "الميرينغي"، بل فرض سيطرته أيضًا في "كلاسيكو" السوبر الإسباني بالسعودية. والآن، يملك فرصة ذهبية لحسم الليغا نظريًا قبل ثلاث جولات من النهاية، إذا ما حقق الانتصار غدًا. في المقابل، يقف "ريال مدريد" على الحافة. موسم باهت لم يرتقِ لتطلعات الجماهير ولا لقيمة الأسماء داخل الفريق. فبعد الخروج المؤلم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام "آرسنال"، وخسارة نهائي كأس الملك أمام يامين لامال ورفاقه، يجد الفريق نفسه مطالبًا بالردّ في ملعب الخصم، ليُبقي على آماله الضئيلة في لقب طال انتظاره. الفوز وحده ما سيمنح كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي رجاء العودة، إذ إن فارق النقاط سيتقلص إلى نقطة واحدة فقط.
 
الإرهاق والإصابات والعدالة المفقودة
 
الضغوط تتراكم على كاهل "الملكي" الذي يعاني من غيابات مؤثرة في خط الدفاع، بغياب ألابا، ميليتاو، كارباخال، ، كامافينغا وميندي مع انضمام روديغر مؤخرًا لقائمة المصابين. فكيف يصمد هذا الدفاع الممزّق أمام هجوم كتالوني يتغذى على أخطاء المنافس؟
 
ولم تخلُ الأجواء من التصعيد الإعلامي، إذ هاجمت قناة الفريق الأبيض الحكم هيرنانديز هيرنانديز، الذي سيدير المواجهة، متهمةً إياه بانحياز تاريخي لـ"برشلونة". هذا الضغط الإعلامي قد يكون ورقة يحاول "الملكي" توظيفها لتخفيف الضغط عن لاعبيه، أو تحفيزهم في وجه ما يصفونه بـ"ظل الظلم التحكيمي".
 
أوراق المواجهة: من يغلب من؟
 
فنيًا، يملك "برشلونة" الأفضلية من حيث الثبات والانضباط. عودة أليخاندرو بالدي تضيف بعدًا جديدًا للجانب الأيسر، حتى وإن شارك كبديل. أما أراوخو، المتّهم الأول في كارثة "الإنتر"، فقد اختار المواجهة بدل الهروب، متوعدًا "الريال" بردّ على أرض الملعب.
 
"ريال مدريد" من جهته، رغم تراجعه، لا يزال فريقًا قادرًا على الضرب في العمق. وجود مبابي، وفينيسيوس، ورودريغو يمنح الفريق خيارات هجومية سريعة وخطيرة، لكن التحدي الأكبر سيكون في السيطرة على وسط الميدان، حيث قد يكون غياب الضغط المنظم نقطة ضعف قاتلة.
 
معركة بوجهين... البقاء أو الانكسار
 
"الكلاسيكو" هذه المرة ليس مجرّد صراع تقليدي، بل هو معركة بوجهين: إما أن يعيد "ريال مدريد" شيئًا من كبريائه، أو أن يُتوّج "برشلونة" عمليًا بطلًا لليغا. وفي زمن تهتز فيه التقاليد وتعلو فيه الحسابات، تبقى كرة القدم وحدها قادرة على صناعة الدهشة. غدًا، ستُحسم الكثير من الأسئلة... فمن يكتب السطر الأخير في قصة هذا الموسم؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد الكارثة الأوروبية: "ريال مدريد" في حرب بقاء أمام "برشلونة"!
lebanon 24
09/05/2025 16:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين "عدو" ريال مدريد حكمًا لكلاسيكو نهائي كأس الملك أمام برشلونة
lebanon 24
09/05/2025 16:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن "أخطر قنابل إسرائيلية".. "غبية" و "ذكية" ومدمّرة!
lebanon 24
09/05/2025 16:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
طروحات "موسمية" لاستثمار مخزون الذهب تواجه بالرفض
lebanon 24
09/05/2025 16:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:33 | 2025-05-09
07:14 | 2025-05-09
04:42 | 2025-05-09
03:08 | 2025-05-09
01:19 | 2025-05-09
00:01 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24