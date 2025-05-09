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رياضة

بعد تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال.. كيف كان رد فعل مبابي؟

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:04
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ونشر لاعبون في باريس سان جيرمان صورا من احتفالاتهم بالتأهل إلى المباراة النهائية وأظهر مبابي إعجابه بمنشورات الثلاثي أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا، كما علق كيليان برمز تعبيري عن القلب على منشور لديمبيلي بمنصة "إنستغرام". (روسيا اليوم) 
 
 
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