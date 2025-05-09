بعد تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال.. كيف كان رد فعل مبابي؟

تفاعل نجم مع تأهل فريقه السابق إلى نهائي .

Advertisement

ونشر لاعبون في صورا من احتفالاتهم بالتأهل إلى المباراة النهائية وأظهر مبابي إعجابه بمنشورات الثلاثي وعثمان وبرادلي باركولا، كما علق برمز تعبيري عن القلب على منشور لديمبيلي بمنصة "إنستغرام". (روسيا اليوم)