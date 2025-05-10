ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)

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سجل سورلوث ثلاثية مذهلة خلال الدقائق 4 و7 و11، ليصبح صاحب أسرع "هاتريك" في تاريخ الدوري الإسباني.وبعد مرور 19 دقيقة فقط، أضاف هدفه الرابع، محققًا "سوبر هاتريك" في زمن قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب في الليغا.بهذا الإنجاز، تفوق سورلوث على أساطير اللعبة مثل وكريستيانو ، اللذين لم ينجحا في تسجيل سوبر هاتريك بهذه السرعة.ويُعد هذا الأداء أيضًا سابقة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إذ لم يُسجل أي لاعب أربعة أهداف خلال أول 30 دقيقة من المباراة.