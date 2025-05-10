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رياضة

ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:00
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دخل النجم النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه مساء السبت، بعد تسجيله أسرع "هاتريك" و"سوبر هاتريك" في تاريخ الليغا، خلال مواجهة فريقه أمام ريال سوسيداد.
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سجل سورلوث ثلاثية مذهلة خلال الدقائق 4 و7 و11، ليصبح صاحب أسرع "هاتريك" في تاريخ الدوري الإسباني.

وبعد مرور 19 دقيقة فقط، أضاف هدفه الرابع، محققًا "سوبر هاتريك" في زمن قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب في الليغا.بهذا الإنجاز، تفوق سورلوث على أساطير اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين لم ينجحا في تسجيل سوبر هاتريك بهذه السرعة.

ويُعد هذا الأداء أيضًا سابقة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، إذ لم يُسجل أي لاعب أربعة أهداف خلال أول 30 دقيقة من المباراة.
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