"بيروت فوتبول أكاديمي" يحتفظ بلقب دوري السيدات

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واصل فريق أكاديمي (BFA) تألقه في النسائية، محتفظًا بلقب للسيدات بعد فوزه المستحق على فريق بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب على .وسجّلت ثلاثية الفريق كل من كالينا عثمان، ، ولمى عابدين، رافعين رصيد BFA إلى 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن بيريتوس الوصيف. وحل فريق نو ليميتس ثالثًا، بينما جاء جونية في المركز الرابع.