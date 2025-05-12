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رياضة

"بيروت فوتبول أكاديمي" يحتفظ بلقب دوري السيدات

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:03
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واصل فريق بيروت فوتبول أكاديمي (BFA) تألقه في كرة القدم النسائية، محتفظًا بلقب دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد فوزه المستحق على فريق جونية بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الأنصار على طريق المطار.
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وسجّلت ثلاثية الفريق كل من كالينا عثمان، سينتيا صالحة، ولمى عابدين، رافعين رصيد BFA إلى 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن بيريتوس الوصيف. وحل فريق نو ليميتس ثالثًا، بينما جاء جونية في المركز الرابع.
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