حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي

فاز الدولي مدافع بجائزة أفضل لاعب إفريقي في ، بعد مساهمته في تتويج ناديه باللقب للمرة 13 في تاريخه معززا رقمه القياسي.

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ونال حكيمي (26 عاما) جائزة "مارك فيفيان فوي"، متفوقا على الإيفواري جيساند مهاجم نيس، والسنغالي حبيب ديارا، لاعب وسط .



وتحمل هذه الجائزة اسم اللاعب الكاميروني الراحل، فيفيان فوي، الفائز بكأس أمم إفريقيا مرتين، والذي توفي على أرض الملعب في خلال مباراة لمنتخب بلاده في عام 2003.



ويعد النجم المغربي الدولي ثاني مدافع يفوز بالجائزة بعد الكونغولي تشانسيل مبيمبا في عام 2023، ورابع مغربي يفوز بها بعد مروان الشماخ عام 2009 ويونس بلهندة عام 2012 وسفيان بوفال عام 2016، بينما فاز الغابوني أوباميانغ بالجائزة العام الماضي.