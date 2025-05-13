ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه فينيسيوس

اليوم الاثنين، إصابة نجمه بالتواء في الكاحل الأيسر.

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وتعرض للإصابة خلال الخسارة على 3-4 أمس الأحد في ، قبل استبداله في وقت متأخر من المباراة.



وأوضح النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لفينيسيوس ، من قبل الجهاز الطبي لريال ، إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى وسيتم تقييم تطور حالته".

كما تعرض الظهير الأيمن لريال مدريد للإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ، لكن النادي الملكي لم يحدد مدة غياب فينيسيوس أو فاسكيز.