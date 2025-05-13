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رياضة
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه فينيسيوس
Lebanon 24
13-05-2025
|
02:00
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أعلن نادي
ريال مدريد الإسباني
لكرة القدم
اليوم الاثنين، إصابة نجمه
البرازيلي الدولي
فينيسيوس جونيور
بالتواء في الكاحل الأيسر.
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وتعرض
فينيسيوس
للإصابة خلال الخسارة على
ملعب برشلونة
3-4 أمس الأحد في
كلاسيكو
الدوري الإسباني
، قبل استبداله في وقت متأخر من المباراة.
وأوضح النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لفينيسيوس
جونيور
، من قبل الجهاز الطبي لريال
مدريد
، إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى وسيتم تقييم تطور حالته".
كما تعرض الظهير الأيمن لريال مدريد
لوكاس فاسكيز
للإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة
الكلاسيكو
، لكن النادي الملكي لم يحدد مدة غياب فينيسيوس أو فاسكيز.
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