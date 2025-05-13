Advertisement

رياضة

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة نجمه فينيسيوس

Lebanon 24
13-05-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1359617-638827221776678851.png
Doc-P-1359617-638827221776678851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، إصابة نجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور بالتواء في الكاحل الأيسر.
Advertisement
وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال الخسارة على ملعب برشلونة 3-4 أمس الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني، قبل استبداله في وقت متأخر من المباراة.

وأوضح النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لفينيسيوس جونيور، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى وسيتم تقييم تطور حالته".
كما تعرض الظهير الأيمن لريال مدريد لوكاس فاسكيز للإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة الكلاسيكو، لكن النادي الملكي لم يحدد مدة غياب فينيسيوس أو فاسكيز.
مواضيع ذات صلة
إنتر ميامي يكشف عن طبيعة إصابة ميسي
lebanon 24
13/05/2025 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بنزيما يكشف سبب مغادرة ريال مدريد
lebanon 24
13/05/2025 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. أبناء ميسي يشجعون نجمين من ريال مدريد!
lebanon 24
13/05/2025 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الإصابات لا ترحم ريال مدريد
lebanon 24
13/05/2025 12:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:17 | 2025-05-13
04:30 | 2025-05-13
00:22 | 2025-05-13
23:00 | 2025-05-12
16:00 | 2025-05-12
15:00 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24