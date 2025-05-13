إنفانتينو: لدى السعودية القدرة على تنظيم نسخة تاريخية في كأس العالم 2034

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أكد رئيس " " ثقته بشأن قدرة على تنظيم نسخة تاريخية بكأس العالم 2034 مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد.وقال إنفانتينو أثناء حضوره جلسة حوارية بعنوان "الشراكات والتقدم نحو في السعودية": السعودية تعتبر من أبرز المستثمرين في عالميًا، وتستعدّ لحدث تاريخي يتمثل في استضافة كأس العالم 2034.وأضاف: مع الإمكانات الهائلة التي تملكها السعودية بنقل مركز الثقل الاقتصادي إلى المنطقة، لديها فرصة لإدارة نسخة تاريخية في كأس العالم 2034. (العربية)