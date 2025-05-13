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رياضة

إنفانتينو: لدى السعودية القدرة على تنظيم نسخة تاريخية في كأس العالم 2034

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:31
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أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثقته بشأن قدرة السعودية على تنظيم نسخة تاريخية بكأس العالم 2034 مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد.
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وقال إنفانتينو أثناء حضوره جلسة حوارية بعنوان "الشراكات والتقدم نحو كأس العالم في السعودية": السعودية تعتبر من أبرز المستثمرين في كرة القدم عالميًا، وتستعدّ لحدث تاريخي يتمثل في استضافة كأس العالم 2034.

وأضاف: مع الإمكانات الهائلة التي تملكها السعودية بنقل مركز الثقل الاقتصادي إلى المنطقة، لديها فرصة لإدارة نسخة تاريخية في كأس العالم 2034. (العربية)
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