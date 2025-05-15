رقم 500... جيمي فاردي يخوض مباراته الأخيرة مع "ليستر سيتي" الاحد

يخوض مباراته رقم 500 والأخيرة له مع الإنكليزي، الأحد المقبل، أمام فريق إبسويتش في الجولة 37 من .

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وذكرت ، أن فاردي البالغ من العمر 38 عاماً سيرحل عن ليستر في نهاية الموسم، ولن يشارك في المباراة الختامية أمام ، وذلك لإتاحة الفرصة له لتوديع الجماهير في ملعب كينغ . (الامارات 24)