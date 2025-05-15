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رياضة

رقم 500... جيمي فاردي يخوض مباراته الأخيرة مع "ليستر سيتي" الاحد

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:00
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يخوض جيمي فاردي مباراته رقم 500 والأخيرة له مع فريق ليستر سيتي الإنكليزي، الأحد المقبل، أمام فريق إبسويتش في الجولة 37 من الدوري الممتاز.
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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن فاردي البالغ من العمر 38 عاماً سيرحل عن ليستر في نهاية الموسم، ولن يشارك في المباراة الختامية أمام ليفربول، وذلك لإتاحة الفرصة له لتوديع الجماهير في ملعب كينغ باور. (الامارات 24)
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