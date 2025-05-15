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رياضة
رقم 500... جيمي فاردي يخوض مباراته الأخيرة مع "ليستر سيتي" الاحد
Lebanon 24
15-05-2025
|
09:00
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يخوض
جيمي فاردي
مباراته رقم 500 والأخيرة له مع
فريق ليستر سيتي
الإنكليزي، الأحد المقبل، أمام فريق إبسويتش في الجولة 37 من
الدوري الممتاز
.
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وذكرت
وكالة الأنباء البريطانية
، أن فاردي البالغ من العمر 38 عاماً سيرحل عن ليستر في نهاية الموسم، ولن يشارك في المباراة الختامية أمام
ليفربول
، وذلك لإتاحة الفرصة له لتوديع الجماهير في ملعب كينغ
باور
. (الامارات 24)
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