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رياضة

فضيحة ابتزاز تطال نجم كرة قدم… واعتقال المشتبه بهما

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:00
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ألقت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس، القبض على امرأة ورجل ابتزا لاعب كرة القدم سون هيونغ-مين، قائد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما هددته امرأة بادعاء كاذب بأنها حامل بطفله.
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وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قالت شرطة منطقة غانغنام في جنوب العاصمة سيول، الخميس، إنها ألقت القبض على امرأة عشرينية ورجل أربعيني بتهمة الابتزاز ومحاولة الابتزاز على التوالي وتحقق معهما.

وأفادت الشرطة بأن المرأة كذبت وادعت أنها حامل في محاولة لابتزاز سون ماليا في حزيران 2024، كما اتصل الرجل أيضا بسون محاولا ابتزازه في آذار الماضي.

وقدم سون، شكوى إلى الشرطة في 7 أيار الجاري، وطلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدهما الاثنين، وأصدرتها المحكمة الأربعاء.

وكشفت الشرطة أنها تتحرى القضية بدقة لتحديد ملابساتها بالكامل.

من جانبه قال المكتب الإعلامي لسون، في بيان، إن قائد منتخب كوريا الجنوبية هو "الضحية الواضحة في هذه القضية".

وتابع البيان: "تقدمت شركة سون آند فوتبول المحدودة بشكوى جنائية بتهمة الابتزاز ضد الأفراد الذين هددوا اللاعب بزعم أنهم سينشرون معلومات كاذبة".

وواصل: "إن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق في الأمر، وسوف نقدم التحديثات بمجرد انتهاء التحقيق".

واختتم البيان: "سنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من شارك في عمليات الابتزاز والترهيب بناء على ادعاءات كاذبة بشكل واضح". (الأناضول)
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