فضيحة ابتزاز تطال نجم كرة قدم… واعتقال المشتبه بهما

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ألقت شرطة ، الخميس، القبض على امرأة ورجل ابتزا لاعب ، قائد فريق الإنجليزي، بعدما هددته امرأة بادعاء كاذب بأنها حامل بطفله.وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الجنوبية للأنباء، قالت شرطة منطقة غانغنام في جنوب العاصمة سيول، الخميس، إنها ألقت القبض على امرأة عشرينية ورجل أربعيني بتهمة الابتزاز ومحاولة الابتزاز على التوالي وتحقق معهما.وأفادت الشرطة بأن المرأة كذبت وادعت أنها حامل في محاولة لابتزاز سون ماليا في حزيران 2024، كما اتصل الرجل أيضا بسون محاولا ابتزازه في آذار الماضي.وقدم سون، شكوى إلى الشرطة في 7 أيار الجاري، وطلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضدهما الاثنين، وأصدرتها .وكشفت الشرطة أنها تتحرى القضية بدقة لتحديد ملابساتها بالكامل.من جانبه قال لسون، في بيان، إن قائد منتخب "الضحية الواضحة في هذه القضية".وتابع البيان: "تقدمت شركة سون آند المحدودة بشكوى جنائية بتهمة الابتزاز ضد الأفراد الذين هددوا اللاعب بزعم أنهم سينشرون معلومات كاذبة".وواصل: "إن الشرطة تقوم حاليا بالتحقيق في الأمر، نقدم التحديثات بمجرد انتهاء التحقيق".واختتم البيان: "سنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من شارك في عمليات الابتزاز والترهيب بناء على ادعاءات كاذبة بشكل واضح". (الأناضول)