الأولمبية اللبنانية: لعدم التهويل بتوقيف الرياضة اللبنانية

صدر عن الذي سيعاد عصر اليوم الجمعة انتخابه رئيسا ، من قبل اتحادات لم تشارك في الجمعية العمومية التي انتخبت رئيسا، البيان الآتي: "دأبت بعض المواقع الإعلامية على نشر ومدسوسة حول التوقعات والتكهنات بصدور قرار عن الجهات الأولمبية الدولية والقارية يقضي بتوقيف رياضيا وتعطيل المشاركات الرياضية الخارجية وخصوصا لعبة كرة السلة وغيرها من الرياضات التي تنتظرها إستحقاقات وطنية هامة هي برسم اللبنانيين على كافة مستوياتهم وإنتماءاتهم. وعليه فإن الحالية برئاسة الدكتور يهمها التأكيد أن لا مخاوف على هذا الصعيد، وإنّ اللجنة الأولمبية اللبنانية على تواصل وتنسيق دائمين مع هذه الجهات وهي تأمل مع إنجاز الإستحقاق الإنتخابي للجنة أولمبية جديدة عصر اليوم الجمعة 16 أيار 2025 أن يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح ويقفل هذا الملف".

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