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رياضة
الأولمبية اللبنانية: لعدم التهويل بتوقيف الرياضة اللبنانية
Lebanon 24
16-05-2025
|
06:23
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صدر عن
بيار الجلخ
الذي سيعاد عصر اليوم الجمعة انتخابه رئيسا
اللجنة الأولمبية اللبنانية
، من قبل اتحادات لم تشارك في الجمعية العمومية التي انتخبت
جهاد سلامة
رئيسا، البيان الآتي: "دأبت بعض المواقع الإعلامية على نشر
أخبار كاذبة
ومدسوسة حول التوقعات والتكهنات بصدور قرار عن الجهات الأولمبية الدولية والقارية يقضي بتوقيف
لبنان
رياضيا وتعطيل المشاركات الرياضية الخارجية وخصوصا لعبة كرة السلة وغيرها من الرياضات التي تنتظرها إستحقاقات وطنية هامة هي برسم اللبنانيين على كافة مستوياتهم وإنتماءاتهم. وعليه فإن
اللجنة الأولمبية
اللبنانية
الحالية برئاسة الدكتور
بطرس جلخ
يهمها التأكيد أن لا مخاوف على هذا الصعيد، وإنّ اللجنة الأولمبية اللبنانية على تواصل وتنسيق دائمين مع هذه الجهات وهي تأمل مع إنجاز الإستحقاق الإنتخابي للجنة أولمبية جديدة عصر اليوم الجمعة 16 أيار 2025 أن يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح ويقفل هذا الملف".
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