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رياضة

ساني يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:44
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يعتزم الألماني ليروي ساني الرحيل عن بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه رفض العرض الذي قدمه بطل الدوري الألماني لتجديد عقده. 
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وترك بايرن اللاعب الجناح الدولي الألماني في ذيل قائمة أولويات تجديد العقود، مع انتهاء عقده في 30 حزيران المقبل، لكنه عرض عليه شروطا للبقاء حتى عام 2028.

وذكرت صحيفة "بيلد"، أن ساني كان من المتوقع أن يوقع على العقد، ولكنه قام بتغيير وكيله إلى المفاوض الصعب بيتي زاهافي، ووضع بايرن موعدا هذا الأسبوع لكي يتوصلوا لاتفاق.

وأوردت شبكة "سكاي"، أن ساني رفض عرضا بقيمة 10 ملايين يورو سنويا بالإضافة لمكافآت أخرى.

وأوضحت الشبكة أن بايرن لن يقوم بزيادة عرضه، في ظل الضغوط التي يتعرض لها ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة الفريق البافاري للشؤون الرياضية، لضبط التكاليف. (روسيا اليوم) 

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