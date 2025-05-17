ساني يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ

يعتزم الألماني الرحيل عن في صفقة انتقال حر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه رفض الذي قدمه بطل لتجديد عقده.

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وترك اللاعب الألماني في ذيل قائمة أولويات تجديد العقود، مع انتهاء عقده في 30 حزيران المقبل، لكنه عرض عليه شروطا للبقاء حتى عام 2028.



وذكرت صحيفة " "، أن كان من المتوقع أن يوقع على العقد، ولكنه قام بتغيير وكيله إلى المفاوض الصعب ، ووضع بايرن موعدا هذا الأسبوع لكي يتوصلوا لاتفاق.



وأوردت شبكة "سكاي"، أن ساني رفض عرضا بقيمة 10 ملايين سنويا بالإضافة لمكافآت أخرى.



وأوضحت الشبكة أن بايرن لن يقوم بزيادة عرضه، في ظل الضغوط التي يتعرض لها ، للشؤون الرياضية، لضبط التكاليف. (روسيا اليوم)