31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
12
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ساني يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ
Lebanon 24
17-05-2025
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم الألماني
ليروي ساني
الرحيل عن
بايرن ميونخ
في صفقة انتقال حر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه رفض
العرض
الذي قدمه بطل
الدوري الألماني
لتجديد عقده.
Advertisement
وترك
بايرن
اللاعب
الجناح الدولي
الألماني في ذيل قائمة أولويات تجديد العقود، مع انتهاء عقده في 30 حزيران المقبل، لكنه عرض عليه شروطا للبقاء حتى عام 2028.
وذكرت صحيفة "
بيلد
"، أن
ساني
كان من المتوقع أن يوقع على العقد، ولكنه قام بتغيير وكيله إلى المفاوض الصعب
بيتي
زاهافي
، ووضع بايرن موعدا هذا الأسبوع لكي يتوصلوا لاتفاق.
وأوردت شبكة "سكاي"، أن ساني رفض عرضا بقيمة 10 ملايين
يورو
سنويا بالإضافة لمكافآت أخرى.
وأوضحت الشبكة أن بايرن لن يقوم بزيادة عرضه، في ظل الضغوط التي يتعرض لها
ماكس إيبرل
،
عضو مجلس إدارة
الفريق البافاري
للشؤون الرياضية، لضبط التكاليف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جماهير بايرن ميونخ تودّع الأسطورة توماس مولر (فيديو)
Lebanon 24
جماهير بايرن ميونخ تودّع الأسطورة توماس مولر (فيديو)
17/05/2025 18:39:19
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق بايرن ميونخ يعزز صدارته لـ"البوندسليغا"
Lebanon 24
فريق بايرن ميونخ يعزز صدارته لـ"البوندسليغا"
17/05/2025 18:39:19
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تلاحق بايرن ميونخ في الموسم الجاري!
Lebanon 24
كارثة تلاحق بايرن ميونخ في الموسم الجاري!
17/05/2025 18:39:19
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز بالرباط الصليبي
Lebanon 24
بايرن ميونخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز بالرباط الصليبي
17/05/2025 18:39:19
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
رونالدو يطالب النصر بضم نجم ليفربول
Lebanon 24
رونالدو يطالب النصر بضم نجم ليفربول
07:15 | 2025-05-17
17/05/2025 07:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
Lebanon 24
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
04:12 | 2025-05-17
17/05/2025 04:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية
Lebanon 24
غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية
01:52 | 2025-05-17
17/05/2025 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يحدد موعد اعتزاله كرة القدم.. و"هدف العمر"
Lebanon 24
صلاح يحدد موعد اعتزاله كرة القدم.. و"هدف العمر"
00:43 | 2025-05-17
17/05/2025 12:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
Lebanon 24
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
23:00 | 2025-05-16
16/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
14:00 | 2025-05-16
16/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نارين بيوتي تطل برفقة نجم عالمي.. لقاء "أسطوري" غير متوقع يشعل المواقع! (فيديو)
Lebanon 24
نارين بيوتي تطل برفقة نجم عالمي.. لقاء "أسطوري" غير متوقع يشعل المواقع! (فيديو)
14:00 | 2025-05-16
16/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟
02:15 | 2025-05-17
17/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:15 | 2025-05-17
رونالدو يطالب النصر بضم نجم ليفربول
04:12 | 2025-05-17
بعد حصد اللقب.. برشلونة يجهز مفاجأة جديدة لهانز فليك
01:52 | 2025-05-17
غوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي أمر في غاية الأهمية
00:43 | 2025-05-17
صلاح يحدد موعد اعتزاله كرة القدم.. و"هدف العمر"
23:00 | 2025-05-16
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
16:00 | 2025-05-16
بالأرقام.. رونالدو أعلى الرياضيين دخلاً في العالم
فيديو
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
17/05/2025 18:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24