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رياضة
بعد حريق مروّع في منزله.. نقل أسطورة البرازيل إلى العناية!
Lebanon 24
17-05-2025
|
12:31
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أُدخل قائد منتخب
البرازيل
السابق لوسيو إلى المستشفى بعد إصابته بحروق نتيجة حادث منزلي، وفق ما كشف تقرير إعلامي صدر الجمعة.
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وذكرت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية أن مدى خطورة الإصابات لم يُعرف بعد، فيما أكد بيان صادر عن المستشفى أن لوسيو، البالغ من العمر 47 عامًا، واعٍ وحالته مستقرة، ويتلقى الرعاية من فريق طبي متعدد التخصصات مختص في علاج الحروق.
يُعد لوسيو من أبرز المدافعين في تاريخ
كرة القدم
البرازيلية، وقد قاد منتخب السامبا لتحقيق لقب
كأس العالم
2002، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة
إنتر
ميلان
التاريخية التي حصدت الثلاثية بقيادة المدرب
جوزيه مورينيو
عام 2010 (الدوري
الإيطالي
،
كأس إيطاليا
،
دوري
أبطال أوروبا).
بدأ مسيرته في
أوروبا
مع
باير ليفركوزن
، قبل أن ينتقل إلى
بايرن ميونيخ
ويحقق معه ثلاثة ألقاب في
الدوري الألماني
. لاحقًا، انضم إلى إنتر ميلان حيث عاش أنجح فتراته، ثم قضى فترة قصيرة مع
يوفنتوس
قبل العودة إلى البرازيل، حيث لعب لعدة أندية منها
ساو باولو
وبالميراس.
شارك لوسيو في 105 مباريات دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها أربعة أهداف، وتوج إلى جانب كأس العالم، بـ
كأس القارات
مرتين.
اختتم لوسيو مسيرته الكروية عام 2019 بعد 22 عامًا من العطاء، توّج خلالها بـ 17 لقبًا محليًا ودوليًا، واضعًا اسمه في سجل أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة. (العربية)
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