بعد حريق مروّع في منزله.. نقل أسطورة البرازيل إلى العناية!

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أُدخل قائد منتخب السابق لوسيو إلى المستشفى بعد إصابته بحروق نتيجة حادث منزلي، وفق ما كشف تقرير إعلامي صدر الجمعة.وذكرت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية أن مدى خطورة الإصابات لم يُعرف بعد، فيما أكد بيان صادر عن المستشفى أن لوسيو، البالغ من العمر 47 عامًا، واعٍ وحالته مستقرة، ويتلقى الرعاية من فريق طبي متعدد التخصصات مختص في علاج الحروق.يُعد لوسيو من أبرز المدافعين في تاريخ البرازيلية، وقد قاد منتخب السامبا لتحقيق لقب 2002، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة التاريخية التي حصدت الثلاثية بقيادة المدرب عام 2010 (الدوري ، ، أبطال أوروبا).بدأ مسيرته في مع ، قبل أن ينتقل إلى ويحقق معه ثلاثة ألقاب في . لاحقًا، انضم إلى إنتر ميلان حيث عاش أنجح فتراته، ثم قضى فترة قصيرة مع قبل العودة إلى البرازيل، حيث لعب لعدة أندية منها وبالميراس.شارك لوسيو في 105 مباريات دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها أربعة أهداف، وتوج إلى جانب كأس العالم، بـ مرتين.اختتم لوسيو مسيرته الكروية عام 2019 بعد 22 عامًا من العطاء، توّج خلالها بـ 17 لقبًا محليًا ودوليًا، واضعًا اسمه في سجل أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة. (العربية)