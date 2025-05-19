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رياضة

يوم حزين للمغرب ومصر في أمم إفريقيا

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:06
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توج منتخب جنوب إفريقيا بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.
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وسجل جوموليمو ليفي كاكينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70، ليمنح منتخب بلاده اللقب الأول في تاريخه بهذه البطولة.

وشهدت المباراة النهائية ندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، حيث ظهر الإصرار واضحا لدى المنتخب المغربي لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، مقابل اعتماد منتخب جنوب أفريقيا على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة في المرتدات.

ورغم الضغط المغربي الواضح مطلع الشوط الثاني، وتألق الحارس الجنوب أفريقي فليتشر سميث في التصدي لأكثر من محاولة، نجح "أولاد البافانا" في استغلال المساحات خلف الدفاع المغربي، ليحرزوا هدف الفوز من هجمة مرتدة سريعة، راوغ فيها كاكينا المدافعين وسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز منتخب نيجيريا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه على مصر 4-1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وبذلك، ضمنت المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة، وهي جنوب إفريقيا، والمغرب، ونيجيريا، ومصر، التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها في تشيلي خلال شهر ايلول المقبل.
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