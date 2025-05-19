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رياضة

برلين تشتعل بعد فوز غالطة سراي.. أعمال شغب و33 إصابة بين عناصر الشرطة (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:44
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تحولت احتفالات جماهير غالطة سراي التركي في العاصمة الألمانية برلين، إلى أعمال شغب عنيفة، أسفرت عن إصابة 33 عنصراً من الشرطة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم.

وذكرت شرطة برلين في بيان رسمي أن الاشتباكات اندلعت مساء الأحد، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ25 في تاريخه، وهي الثالثة على التوالي، ما عزز مكانته كأكثر الأندية تتويجاً بالبطولة.
 
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وأضافت أن نحو 2500 مشجع احتشدوا في شارع كورفورستندام بحي شارلوتنبورغ للاحتفال، قبل أن تتحول الأجواء إلى مواجهات، ألقى خلالها المشجعون ألعاباً نارية وحجارة وزجاجات باتجاه قوات الأمن.

وبحسب البيان، شارك حوالي 180 عنصراً أمنياً في محاولة احتواء التوتر، وأصيب 33 منهم بجروح متفاوتة، اضطر أربعة منهم إلى التوقف عن العمل، في حين نُقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 


وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت 34 شخصاً على خلفية الشغب، لكنها أطلقت سراحهم لاحقاً بعد توجيه التهم إليهم. (روسيا اليوم)
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