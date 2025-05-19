برلين تشتعل بعد فوز غالطة سراي.. أعمال شغب و33 إصابة بين عناصر الشرطة (فيديو)

Almanya’da Galatasaray’ın şampiyonluğu kutlandı!#Almanya’nın başkenti #Berlin’de yüzlerce kişi, #Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.#SampiyonGalatasaray #Galatasaray #GalatasaraySK pic.twitter.com/3B5q6wd7Ne
— Yeni Journal (@yenijournal) May 18, 2025
Almanya’da Galatasaray’ın şampiyonluğu kutlandı!#Almanya’nın başkenti #Berlin’de yüzlerce kişi, #Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.#SampiyonGalatasaray #Galatasaray #GalatasaraySK pic.twitter.com/3B5q6wd7Ne
Galatasaray Şampiyonluk kutlamasında Berlin’de Saraçhane Esintileri@GalatasaraySK #5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/1EyyeWrguF
— Eyüphan Bayraktar (@EyuphanByraktar) May 18, 2025
Galatasaray Şampiyonluk kutlamasında Berlin’de Saraçhane Esintileri@GalatasaraySK #5YıldızlıŞampiyon pic.twitter.com/1EyyeWrguF