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رياضة
بنزيما يسخر من كسر مبابي رقمه القياسي
Lebanon 24
19-05-2025
|
16:00
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سخر الفرنسي
كريم بنزيما
،
مهاجم نادي
الاتحاد السعودي
لكرة القدم
حاليا، وريال
مدريد
الإسباني سابقا، من مواطنه
كيليان مبابي
الهداف الحالي للفريق الملكي، بسبب كسر رقم قياسي خاص به.
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ووصل
كيليان
مبابي إلى 29 هدفا في
الدوري الإسباني
هذا الموسم، ليقترب من التتويج بلقب هداف "لا ليغا" بعد ابتعاده بفارق 4 أهداف أمام
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم
برشلونة
، وذلك قبل جولة من نهاية الدوري.
وبات مبابي أفضل هداف فرنسي في الليغا خلال موسم واحد برصيد 29 هدفا، محطما رقم
بنزيما
الذي سجل 27 هدفا خلال الموسم (2021-2022)، وأصبح ثاني أفضل الهدافين الفرنسيين في البطولة المحلية للإسبان.
وقام بنزيما بمشاركة منشور عن الإحصائية، لموقع "برايم فيديو" في نسخته
الفرنسية
، وعلق عليه قائلا: "وماذا في ذلك، يجب تقييم الأمور في كل وقت يا برايم فيديو؟!"، ولم يوضح بنزيما السر وراء كلماته، لكنه وضع وجوها تعبيرية ساخرة.
(روسيا اليوم)
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