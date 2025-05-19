بنزيما يسخر من كسر مبابي رقمه القياسي

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سخر الفرنسي ، الاتحاد السعودي حاليا، وريال الإسباني سابقا، من مواطنه الهداف الحالي للفريق الملكي، بسبب كسر رقم قياسي خاص به.ووصل مبابي إلى 29 هدفا في هذا الموسم، ليقترب من التتويج بلقب هداف "لا ليغا" بعد ابتعاده بفارق 4 أهداف أمام مهاجم ، وذلك قبل جولة من نهاية الدوري.وبات مبابي أفضل هداف فرنسي في الليغا خلال موسم واحد برصيد 29 هدفا، محطما رقم الذي سجل 27 هدفا خلال الموسم (2021-2022)، وأصبح ثاني أفضل الهدافين الفرنسيين في البطولة المحلية للإسبان.وقام بنزيما بمشاركة منشور عن الإحصائية، لموقع "برايم فيديو" في نسخته ، وعلق عليه قائلا: "وماذا في ذلك، يجب تقييم الأمور في كل وقت يا برايم فيديو؟!"، ولم يوضح بنزيما السر وراء كلماته، لكنه وضع وجوها تعبيرية ساخرة.