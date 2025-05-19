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رياضة

بنزيما يسخر من كسر مبابي رقمه القياسي

Lebanon 24
19-05-2025 | 16:00
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سخر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا، وريال مدريد الإسباني سابقا، من مواطنه كيليان مبابي الهداف الحالي للفريق الملكي، بسبب كسر رقم قياسي خاص به.
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ووصل كيليان مبابي إلى 29 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليقترب من التتويج بلقب هداف "لا ليغا" بعد ابتعاده بفارق 4 أهداف أمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وذلك قبل جولة من نهاية الدوري.

وبات مبابي أفضل هداف فرنسي في الليغا خلال موسم واحد برصيد 29 هدفا، محطما رقم بنزيما الذي سجل 27 هدفا خلال الموسم (2021-2022)، وأصبح ثاني أفضل الهدافين الفرنسيين في البطولة المحلية للإسبان.

وقام بنزيما بمشاركة منشور عن الإحصائية، لموقع "برايم فيديو" في نسخته الفرنسية، وعلق عليه قائلا: "وماذا في ذلك، يجب تقييم الأمور في كل وقت يا برايم فيديو؟!"، ولم يوضح بنزيما السر وراء كلماته، لكنه وضع وجوها تعبيرية ساخرة.
(روسيا اليوم)
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