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رياضة
ديابي يقود الاتحاد لفوز مثير على الشباب
Lebanon 24
21-05-2025
|
08:06
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قاد الفرنسي موسى ديابي فريق الاتحاد لتحقيق فوز مثير أمام مضيفه الشباب بثلاثية لهدفين، الثلاثاء، في قمة لقاءات الجولة 33 وقبل الأخيرة من
الدوري السعودي للمحترفين
لكرة القدم
.
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اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 25، سجل هدفين ليمنح، بطل الدوري، فوزه الخامس تواليا في المسابقة والخامس والعشرين هذا الموسم، الذي رفع رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن
الهلال
الوصيف.
في المقابل، تجمد رصيد الشباب بقيادة المدرب
التركي
فاتح
تريم
، عند 57 نقطة، بتلقيه خسارته الأولى بعد انتصارين متتاليين على الأهلي والرياض، محافظا على موقعه في المركز السادس.
افتتح الاتحاد التسجيل بهدف مبكر
في الدقيقة الأولى
عبر موسى ديابي بعد تسديدة قوية بيسراه استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الأوكراني جيورجي بوشكان حارس الشباب، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 34.
وتمكن البلجيكي
يانيك كاراسكو
من تقليص الفارق للشباب في الدقيقة 3+45، قبل أن يعود الاتحاد ليسجل الهدف الثالث عبر
الهولندي
ستيفن بيرغوين بعد هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 57.
وقلص الشباب النتيجة مرة ثانية عبر رأسية الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 67، رافعا رصيد مساهماته التهديفية إلى 22 هذا الموسم في الدوري بعدما سجل 11 هدفا وصنع مثلها. (الأناضول)
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