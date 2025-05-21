ديابي يقود الاتحاد لفوز مثير على الشباب

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قاد الفرنسي موسى ديابي فريق الاتحاد لتحقيق فوز مثير أمام مضيفه الشباب بثلاثية لهدفين، الثلاثاء، في قمة لقاءات الجولة 33 وقبل الأخيرة من .اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 25، سجل هدفين ليمنح، بطل الدوري، فوزه الخامس تواليا في المسابقة والخامس والعشرين هذا الموسم، الذي رفع رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن الوصيف.في المقابل، تجمد رصيد الشباب بقيادة المدرب فاتح ، عند 57 نقطة، بتلقيه خسارته الأولى بعد انتصارين متتاليين على الأهلي والرياض، محافظا على موقعه في المركز السادس.افتتح الاتحاد التسجيل بهدف مبكر عبر موسى ديابي بعد تسديدة قوية بيسراه استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى الأوكراني جيورجي بوشكان حارس الشباب، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 34.وتمكن البلجيكي من تقليص الفارق للشباب في الدقيقة 3+45، قبل أن يعود الاتحاد ليسجل الهدف الثالث عبر ستيفن بيرغوين بعد هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 57.وقلص الشباب النتيجة مرة ثانية عبر رأسية الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 67، رافعا رصيد مساهماته التهديفية إلى 22 هذا الموسم في الدوري بعدما سجل 11 هدفا وصنع مثلها. (الأناضول)