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رياضة
قبل مونديال الأندية.. ضربة جديدة لريال مدريد
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:07
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أعلن
نادي ريال مدريد
، اليوم الأربعاء، تعرض مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك لإصابة عضلية ستُبعده عن الملاعب، ما يضع حداً لآماله بالمشاركة في بطولة
كأس العالم للأندية
المقررة منتصف حزيران المقبل في
الولايات المتحدة
الأميركية.
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وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة اللاعب في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى، دون تحديد مدة الغياب بشكل رسمي.
إلا أن صحيفة "ماركا"
الإسبانية
أشارت إلى أن إندريك سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، ما يعني غيابه عن المباراة الأخيرة في الموسم أمام
ريال سوسيداد
على
ملعب سانتياغو برنابيو
، وكذلك عن مونديال الأندية الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه بصفته بطلًا لأوروبا.
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