قبل مونديال الأندية.. ضربة جديدة لريال مدريد

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أعلن ، اليوم الأربعاء، تعرض مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك لإصابة عضلية ستُبعده عن الملاعب، ما يضع حداً لآماله بالمشاركة في بطولة المقررة منتصف حزيران المقبل في الأميركية.وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة اللاعب في عضلة الفخذ الخلفية بالساق اليمنى، دون تحديد مدة الغياب بشكل رسمي.إلا أن صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن إندريك سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، ما يعني غيابه عن المباراة الأخيرة في الموسم أمام على ، وكذلك عن مونديال الأندية الذي يستعد الفريق للمشاركة فيه بصفته بطلًا لأوروبا.