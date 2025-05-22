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رياضة

بعد حادث مروّع داخل منزله... لاعب برازيلي سابق ينشر صورة له من المستشفى

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:32
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نشر لوسيو قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق، صورة من المستشفى، حيث يتلقى العلاج، بعدما تعرّض لحروق في حادث منزلي الأسبوع الماضي.
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ونشر لوسيو صورة وهو يمشي، ويضع ضمادات كبيرة على رأسه، وعلى ذراعيه وساقيه. (العربية)
 
 
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