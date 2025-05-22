بعد حادث مروّع داخل منزله... لاعب برازيلي سابق ينشر صورة له من المستشفى

نشر لوسيو قائد المنتخب البرازيلي السابق، صورة من المستشفى، حيث يتلقى العلاج، بعدما تعرّض لحروق في حادث منزلي الأسبوع الماضي.

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ونشر لوسيو صورة وهو يمشي، ويضع ضمادات كبيرة على رأسه، وعلى ذراعيه وساقيه. (العربية)