Advertisement

رياضة

لاعب كرة قدم سابق: ميسي مُحبط من زملائه

Lebanon 24
22-05-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1364316-638835226327374980.jpg
Doc-P-1364316-638835226327374980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل فريق إنتر ميامي نتائجه المتواضعة في الدوري الأميركي لكرة القدم بعدما تلقى هزيمة ثقيلة 0-3 أمام غريمه أورلاندو سيتي، وموجة انتقادات جديدة تجاه أداء الفريق.
Advertisement


وقال نجم المنتخب الأميركي السابق هيركوليز غوميز إن ليونيل ميسي "لا يخدع أحدا" عندما ينتقد الحكام، مضيفا: "تصريحاته ليست إلا ذريعة لتبرير تراجع أداء إنتر ميامي، الفريق لم يحقق أي فوز في 6 من آخر 7 مباريات، والجميع يلاحظ حجم الإحباط الذي يشعر به ميسي من زملائه ومن أداء الفريق بشكل عام".

وأشار غوميز إلى أن ميسي، رغم مكانته كأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم بحسب تعبيره، أصبح يحاول "صرف الانتباه عن ضعف الفريق" عبر الهجوم على الحكام، موضحا:"رأينا لغة جسده المحبطة في المباريات الأخيرة، والانتقادات لم تظهر فجأة، بل بدأت منذ خسارة الفريق أمام سان خوسيه، وتتكرر الآن مع كل نتيجة سلبية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سقط من الطابق الـ11.. وفاة لاعب كرة قدم
lebanon 24
22/05/2025 19:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة زواج غادة عبد الرازق من لاعب كرة قدم سعوديّ؟
lebanon 24
22/05/2025 19:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قتل شرطي سير.. لاعب كرة قدم إلى السجن
lebanon 24
22/05/2025 19:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب سابق يسخر من ليفاندوفسكي: جدتي لو لعبت ستُسجل مثله
lebanon 24
22/05/2025 19:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:19 | 2025-05-22
08:49 | 2025-05-22
05:32 | 2025-05-22
03:07 | 2025-05-22
01:13 | 2025-05-22
00:21 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24