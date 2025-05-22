لاعب كرة قدم سابق: ميسي مُحبط من زملائه

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واصل فريق نتائجه المتواضعة في الدوري الأميركي بعدما تلقى هزيمة ثقيلة 0-3 أمام غريمه سيتي، وموجة انتقادات جديدة تجاه أداء الفريق.وقال نجم المنتخب الأميركي السابق هيركوليز إن "لا يخدع أحدا" عندما ينتقد الحكام، مضيفا: "تصريحاته ليست إلا ذريعة لتبرير تراجع أداء ميامي، الفريق لم يحقق أي فوز في 6 من آخر 7 مباريات، والجميع يلاحظ حجم الإحباط الذي يشعر به من زملائه ومن أداء الفريق ".وأشار غوميز إلى أن ميسي، رغم مكانته كأعظم لاعب في تاريخ بحسب تعبيره، أصبح يحاول "صرف الانتباه عن ضعف الفريق" عبر الهجوم على الحكام، موضحا:"رأينا لغة جسده المحبطة في المباريات الأخيرة، والانتقادات لم تظهر فجأة، بل بدأت منذ خسارة الفريق أمام ، وتتكرر الآن مع كل نتيجة سلبية". (روسيا اليوم)