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رياضة

بعد الخسارة أمام "توتنهام"... هل يرحل برونو فرنانديز عن "يونايتد"؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:49
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أكد قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي برونو فرنانديز، أنه لا ينوي الرحيل هذا الصيف، لكنه اعترف بأن النادي قد يضطر إلى بيعه بعد الخسارة المؤلمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.
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وقال فرنانديز: "قلت دائما إنني سأظل هنا حتى يبلغني النادي أن الوقت قد حان للرحيل، أنا متحمس لتحقيق المزيد، وأرغب في أن أتمكن من إعادة النادي إلى سابق عهده".

وأضاف: "في اليوم الذي يعتقد فيه النادي أنهم ليسوا بحاجة لي أو حان وقت الرحيل، وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث". (الإمارات 24)
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