بعد الخسارة أمام "توتنهام"... هل يرحل برونو فرنانديز عن "يونايتد"؟

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وقال : "قلت دائما إنني سأظل هنا حتى يبلغني النادي أن الوقت قد حان للرحيل، أنا متحمس لتحقيق المزيد، وأرغب في أن أتمكن من إعادة النادي إلى سابق عهده". أكد قائد فريق ، أنه لا ينوي الرحيل هذا الصيف، لكنه اعترف بأن النادي قد يضطر إلى بيعه بعد الخسارة المؤلمة في نهائي أمام .وقال : "قلت دائما إنني سأظل هنا حتى يبلغني النادي أن الوقت قد حان للرحيل، أنا متحمس لتحقيق المزيد، وأرغب في أن أتمكن من إعادة النادي إلى سابق عهده".



وأضاف: "في اليوم الذي يعتقد فيه النادي أنهم ليسوا بحاجة لي أو حان وقت الرحيل، وهذه هي طبيعة ، لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث". (الإمارات 24)