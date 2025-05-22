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رياضة

تغيير تاريخي.. كأس دوري أبطال إفريقيا يظهر بتصميم جديد

Lebanon 24
22-05-2025 | 12:30
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، عن نسخة جديدة لكأس دوري أبطال إفريقيا ليسطر بذلك فصلا جديدا وجريئا في تاريخ البطولة الإفريقية الأبرز للأندية.
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وذكر "كاف" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الخميس، أن الحفل أقيم في مقر الشركة الراعية بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وحضره نخبة من أساطير كرة القدم الإفريقية، منهم لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، بالإضافة إلى عدد من أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء.

وأضاف أن أحد فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وبيراميدز المصري سيرفع النسخة الجديدة للكأس.

وأوضح: "يُمثل الكشف الرسمي من كاف عن تصميم الكأس الجديد اللافت أكثر من مجرد استبدال، بل يمثل تطورا قويا في التزامه بالتحديث والابتكار".

وقال فيرون موسينغو-أومبا، الأمين العام لكاف: "تماشيا مع رؤية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نعمل حاليا على إعادة صياغة هوية كرة القدم الإفريقية ووضعها في سياقها الصحيح، مع التركيز بشكل خاص على مسابقات الأندية".

وأضاف: "يعكس الكشف عن كأس دوري أبطال إفريقيا أهدافنا وخطواتنا الجريئة نحو بيئة كروية إفريقية مثيرة. ونهدف من خلال ذلك إلى الارتقاء بمكانة مسابقات الأندية الإفريقية إلى مستوى عالمي، وتعزيز جاذبيتنا التجارية، وإلهام جيل جديد من المواهب الكروية". (الوكالة الوطنية)
نسخة جديدة لكأس دوري أبطال إفريقيا
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