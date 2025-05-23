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على الساحة المحلية، كان أرسنال على بعد خطوات من استغلال تراجع ، غير أن الفريق فرّط في الفرصة، ليتقدم ويحصد اللقب. أما في أوروبا، فقدّم أرسنال أفضل نسخة له منذ سنوات، بوصوله إلى نصف نهائي الأبطال، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإشباع طموحات الجماهير ولا الجهاز الفني.في ظل هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الميركاتو، حيث ارتبط اسم أرسنال مؤخرًا بالبرازيلي ، نجم ، الذي يُنظر إليه كتعزيز هجومي من الطراز الأول.رغم أن عقد رودريغو يمتد مع "الملكي" حتى عام 2028، ما يمنح موقفًا قويًا في المفاوضات، إلا أن تقارير إسبانية أشارت إلى إمكانية تحرك النادي في حال قُدمت له " المناسب"، والذي يُقدّر بنحو 80 مليون (67.5 مليون جنيه إسترليني).وجاءت التكهنات بعد الرسالة المؤثرة التي وجهها رودريغو إلى زميله الأسطوري ، بعد إعلان رحيل الأخير عن النادي، ما زاد من الحديث عن "نهاية مرحلة" واستعداد بعض اللاعبين لاختيار مسارات جديدة.في تطور لافت، أفاد موقع football. أن تشيلسي قرر الابتعاد عن سباق التعاقد مع رودريغو، نتيجة مخاوف تتعلق بالراتب المتوقع للبرازيلي، ما أعطى أرسنال دفعة معنوية في السعي وراء توقيعه.وعند سؤاله عن رودريغو، تجنّب أرتيتا تسمية أي لاعب، لكنه أشار إلى أن طموحات النادي ارتفعت: "الأهم أننا وضعنا النادي في موقع يجب أن يفوز فيه بلقب كبير الموسم المقبل. الجميع يرى أننا في مستوى النخبة، وإذا لم نحقق ذلك، فماذا سيحدث؟"رودريغو، الذي تألق مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، يمتلك قدرات فنية عالية، وسرعة، ومرونة في اللعب على الأجنحة أو كمهاجم متأخر، وهو ما يتناسب مع أسلوب أرتيتا الهجومي المتعدد الحلول.ومع احتمال رحيل أحد الأسماء الهجومية أو البحث عن عمق إضافي، فإن ضم لاعب بحجم رودريغو قد يكون بمثابة "القطعة الناقصة" في مشروع أرسنال الكبير. (football.london)