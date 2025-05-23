يدخل نادي أرسنال صيفًا حاسمًا في تاريخه القريب، إذ يسعى المدرب ميكيل أرتيتا إلى بناء فريق قادر ليس فقط على مجاراة الكبار في الدوري الإنكليزي الممتاز، بل أيضًا على مقارعة عمالقة أوروبا في دوري الأبطال. ورغم التطور الملحوظ في أداء "الجانرز" خلال الموسم المنصرم، إلا أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تعزيزات حاسمة، خاصة على مستوى الهجوم، لتحقيق قفزة نوعية نحو البطولات.
طموحات ضائعة محليًا.. وتقدّم قاري محدود
على الساحة المحلية، كان أرسنال على بعد خطوات من استغلال تراجع مانشستر سيتي
، غير أن الفريق فرّط في الفرصة، ليتقدم ليفربول
ويحصد اللقب. أما في أوروبا، فقدّم أرسنال أفضل نسخة له منذ سنوات، بوصوله إلى نصف نهائي دوري
الأبطال، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإشباع طموحات الجماهير ولا الجهاز الفني.
رودريغو على الرادار
في ظل هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الميركاتو، حيث ارتبط اسم أرسنال مؤخرًا بالبرازيلي رودريغو غويس
، نجم ريال مدريد
، الذي يُنظر إليه كتعزيز هجومي من الطراز الأول.
رغم أن عقد رودريغو يمتد مع "الملكي" حتى عام 2028، ما يمنح ريال مدريد
موقفًا قويًا في المفاوضات، إلا أن تقارير إسبانية أشارت إلى إمكانية تحرك النادي في حال قُدمت له "العرض
المناسب"، والذي يُقدّر بنحو 80 مليون يورو
(67.5 مليون جنيه إسترليني).
وجاءت التكهنات بعد الرسالة المؤثرة التي وجهها رودريغو إلى زميله الأسطوري لوكا مودريتش
، بعد إعلان رحيل الأخير عن النادي، ما زاد من الحديث عن "نهاية مرحلة" واستعداد بعض اللاعبين لاختيار مسارات جديدة.
انسحاب تشيلسي... وموقف أرتيتا
في تطور لافت، أفاد موقع football.london
أن تشيلسي قرر الابتعاد عن سباق التعاقد مع رودريغو، نتيجة مخاوف تتعلق بالراتب المتوقع للبرازيلي، ما أعطى أرسنال دفعة معنوية في السعي وراء توقيعه.
وعند سؤاله عن رودريغو، تجنّب أرتيتا تسمية أي لاعب، لكنه أشار إلى أن طموحات النادي ارتفعت: "الأهم أننا وضعنا النادي في موقع يجب أن يفوز فيه بلقب كبير الموسم المقبل. الجميع يرى أننا في مستوى النخبة، وإذا لم نحقق ذلك، فماذا سيحدث؟"
هل يغيّر رودريغو وجه أرسنال الهجومي؟
رودريغو، الذي تألق مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، يمتلك قدرات فنية عالية، وسرعة، ومرونة في اللعب على الأجنحة أو كمهاجم متأخر، وهو ما يتناسب مع أسلوب أرتيتا الهجومي المتعدد الحلول.
ومع احتمال رحيل أحد الأسماء الهجومية أو البحث عن عمق إضافي، فإن ضم لاعب بحجم رودريغو قد يكون بمثابة "القطعة الناقصة" في مشروع أرسنال الكبير. (football.london)