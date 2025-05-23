هدية من مدرب ليفربول لمدرب ريال مدريد الجديد.. ما هي؟

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عن نيته تقديم أول هدية لمدرب ريال مدريد الجديد.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح سلوت أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن مشاركة أرنولد في مباراة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل، والتي ستشهد تتويج ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي.
وقال: "أرنولد سيغادر النادي في نهاية المطاف، فلماذا لا أستبعده؟ أعتقد أن هذه ستكون هديتي الأولى للمدرب الجديد تشابي ألونسو".
وأضاف: "جميع اللاعبين والجهاز الفني يستحقون المشاركة في هذه اللحظة التاريخية، وأرنولد منهم، فهو قدم الكثير طوال الموسم وكان من أبرز اللاعبين لسنوات طويلة".
وأشار سلوت إلى الاحتفالات التي شهدتها المدينة بعد فوز الفريق على توتنهام، مؤكداً: "عشنا لحظات رائعة بعد مباراة توتنهام التي أكدت تتويجنا بلقب الدوري، ونأمل أن تتكرر هذه اللحظات يوم الأحد، فهي فرصة ينتظرها جمهور ليفربول منذ 35 عامًا، وبعض المشجعين قالوا لي إنهم عاشوا لحظات لا تُنسى بعد تلك المباراة".
كما كشف عن عدم رضاه عن أداء ترينت ألكسندر أرنولد في التدريبات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه تحدث معه كثيرًا، وأكد له أنه يتوقع أداءً أفضل، خاصة على صعيد الالتزام بالواجبات الدفاعية.