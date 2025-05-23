هدية من مدرب ليفربول لمدرب ريال مدريد الجديد.. ما هي؟

أعلن ، لفريق بطل ، عن نيته تقديم أول هدية لمدرب الجديد.

وخلال ، أوضح أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن مشاركة في مباراة المقبل، والتي ستشهد تتويج ليفربول رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال: "أرنولد سيغادر النادي في نهاية المطاف، فلماذا لا أستبعده؟ أعتقد أن هذه ستكون هديتي الأولى للمدرب الجديد ".

وأضاف: "جميع اللاعبين والجهاز الفني يستحقون المشاركة في هذه اللحظة التاريخية، وأرنولد منهم، فهو قدم الكثير طوال الموسم وكان من أبرز اللاعبين لسنوات طويلة".

وأشار سلوت إلى الاحتفالات التي شهدتها المدينة بعد فوز الفريق على ، مؤكداً: "عشنا لحظات رائعة بعد مباراة توتنهام التي أكدت تتويجنا بلقب الدوري، ونأمل أن تتكرر هذه اللحظات يوم الأحد، فهي فرصة ينتظرها جمهور ليفربول منذ 35 عامًا، وبعض المشجعين قالوا لي إنهم عاشوا لحظات لا تُنسى بعد تلك المباراة".

كما كشف عن عدم رضاه عن أداء في التدريبات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه تحدث معه كثيرًا، وأكد له أنه يتوقع أداءً أفضل، خاصة على صعيد الالتزام بالواجبات الدفاعية.