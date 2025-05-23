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رياضة

قبل مواجهة "صن داونز".. مدرب "بيراميدز" يتحدث عن "المعجزة"

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:00
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إعتبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب نادي بيراميدز المصري، الجمعة، أن بلوغ فريقه نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ثاني مشاركة قارية له يعدّ معجزة.
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وقال يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل ذهاب الدور النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة، السبت: "وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أقل من 7 سنوات على تأسيس النادي هو مكافأة للاعبين، والجهاز الفني، وكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول".


وأضاف أن "هذا الإنجاز يُعد معجزة بكل المقاييس، خاصة وأن الفريق ينافس عمالقة القارة في ثاني مشاركة له بالبطولة".

هذا ووصف يورتشيتش مباراة صن داونز والمقررة السبت على ملعب لوفتس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا، بأنها "أكبر تحد" في مسيرته التدريبية، مشيرا إلى خبرة المنافس الكبيرة في البطولة.

كما أبدى المدرب ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه، قائلا: "أمتلك مجموعة رائعة من النجوم، مزيج من الشباب والخبرة، وأنا واثق بأننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

وأشار المدير الفني للجدول المكثف الذي يواجهه بيراميدز؛ حيث يخوض 3 نهائيات في 3 بطولات خلال 10 أيام، بما في ذلك مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال.

وقال: "نحن ننافس على كل الجبهات، وهذا إنجاز غير مسبوق. بيراميدز لا يعتمد إلا على دعم إدارته وثقة لاعبيه بقدراتهم".

وأعرب يورتشيتش عن سعادته بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين، مؤكدا أن الجمهور الذي سيحتشد في ملعب لوفتس فيرسفيلد سيشهد مباراة قوية من جانب بيراميدز.

وأكمل: "لاعبونا يمتلكون القدرة على حصد الألقاب، ونحن نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا".
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