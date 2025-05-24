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رياضة
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
Lebanon 24
24-05-2025
|
23:00
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كرّم مشجعو
ريال مدريد الإسباني
صانع ألعاب الفريق الفذ
الكرواتي لوكا مودريتش
والمدرب الأسطوري
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي
، اللذين سيغادران النادي بعد أن فازا معه بجميع الألقاب الممكنة.
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جرى التكريم على
ملعب سانتياغو برنابيو
، السبت، خلال المباراة ضدّ
ريال
سوسييداد وهي الأخيرة في
الدوري الإسباني
هذا الموسم.
ورفع
أنصار
ريال مدريد
"يافطة" على أحد جانبي الملعب كُتب عليها "شكرا لك أيها الأسطورة" في تحية إلى مودريتش وأخرى كُتب عليها "شكرا لك كارليتو" على
الجانب الآخر
.
ويمثّل رحيل الساحر الكرواتي البالغ من العمر 39 عاماً، اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ العملاق الإسباني برصيد 28 لقباً في 13 موسماً، بما في ذلك ستة ألقاب في
دوري أبطال أوروبا
، والمدرب الإيطالي الذي سيترك ريال
مدريد
أيضا باعتباره المدرب الأكثر تتويجاً في
البيت الأبيض
(15 لقباً)، نهاية حقبة في العاصمة
الإسبانية
.
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