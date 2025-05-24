جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"

كرّم مشجعو صانع ألعاب الفريق الفذ والمدرب الأسطوري ، اللذين سيغادران النادي بعد أن فازا معه بجميع الألقاب الممكنة.

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جرى التكريم على ، السبت، خلال المباراة ضدّ سوسييداد وهي الأخيرة في هذا الموسم.

ورفع "يافطة" على أحد جانبي الملعب كُتب عليها "شكرا لك أيها الأسطورة" في تحية إلى مودريتش وأخرى كُتب عليها "شكرا لك كارليتو" على .



ويمثّل رحيل الساحر الكرواتي البالغ من العمر 39 عاماً، اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ العملاق الإسباني برصيد 28 لقباً في 13 موسماً، بما في ذلك ستة ألقاب في ، والمدرب الإيطالي الذي سيترك ريال أيضا باعتباره المدرب الأكثر تتويجاً في (15 لقباً)، نهاية حقبة في العاصمة .