رسمياً.. ألونسو مدربا لريال مدريد

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ووفقا لتقارير عدة، فأن راتب ألونسو السنوي سيبلغ 8 مليون ، وهو أقل من راتب كارلو ، الذي كان يبلغ 11 مليون يورو سنويا. ، الأحد، تعيين مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد حتى عام 2028، خلفا للإيطالي .ووفقا لتقارير عدة، فأن راتب ألونسو السنوي سيبلغ 8 مليون ، وهو أقل من راتب كارلو ، الذي كان يبلغ 11 مليون يورو سنويا.

وستبدأ فترة ألونسو رسميا في 1 حزيران المقبل، أي إنه سيكون مدرب الفريق خلال بطولة التي تنطلق 15 حزيران المقبل.



ويمتد العقد الجديد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028. (سكاي نيوز عربية)