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رياضة
رسمياً.. ألونسو مدربا لريال مدريد
Lebanon 24
25-05-2025
|
10:16
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أعلن نادي
ريال مدريد الإسباني
، الأحد، تعيين
تشابي ألونسو
مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد حتى عام 2028، خلفا للإيطالي
كارلو أنشيلوتي
.
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ووفقا لتقارير عدة، فأن راتب ألونسو السنوي سيبلغ 8 مليون
يورو
، وهو أقل من راتب كارلو
أنشيلوتي
، الذي كان يبلغ 11 مليون يورو سنويا.
وستبدأ فترة ألونسو رسميا في 1 حزيران المقبل، أي إنه سيكون مدرب الفريق خلال بطولة
كأس العالم للأندية
التي تنطلق 15 حزيران المقبل.
ويمتد العقد الجديد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028. (سكاي نيوز عربية)
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