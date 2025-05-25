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رياضة

رسمياً.. ألونسو مدربا لريال مدريد

Lebanon 24
25-05-2025 | 10:16
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد حتى عام 2028، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
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ووفقا لتقارير عدة، فأن راتب ألونسو السنوي سيبلغ 8 مليون يورو، وهو أقل من راتب كارلو أنشيلوتي، الذي كان يبلغ 11 مليون يورو سنويا.
 
وستبدأ فترة ألونسو رسميا في 1 حزيران المقبل، أي إنه سيكون مدرب الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق 15 حزيران المقبل.

ويمتد العقد الجديد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028. (سكاي نيوز عربية) 
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