ليفاندوفسكي يهدي برشلونة فوزا شرفيا على بلباو

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أسدل الستار على بطولة هذا الموسم بفوز بطل المسابقة على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة، مساء الأحد.يدين الفريق الكتالوني بهذا الفوز لنجمه البولندي ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الذي سجل هدفين في غضون دقائق قليلة.أحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول بلمسة رائعة في الشباك بتسديد فوق أوناي سيمون حارس مرمى بلباو مستفيدا من تمريرة بينية من زميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 14.ومنح روبرت ليفاندوفسكي بهذه البصمة الهدف رقم 100 لفريقه في الإسباني هذا الموسم.وبعدها بثلاث دقائق، نفذ البرازيلي رافينيا ركلة ركنية غير أحد مدافعي بلباو مسارها ليكملها ليفاندوفسكي برأسه في الشباك مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.ورفع النجم البولندي المخضرم رصيده إلى 27 هدفا ليحل ثانيا في قائمة الهدافين خلف نجم الذي سجل 31 هدفا لينتزع جائزتي الحذاء الذهبي كأفضل هداف في والدوريات الأوروبية.وفي الدقيقة 88 وقف جميع الحاضرين في مدرجات ملعب سان ماميس ولاعبو الفريقين والجهاز الفني لأتلتيك بلباو والبدلاء لتحية نجم الفريق أوسكار دي ماركوس عند استبداله بمناسبة اعتزاله بنهاية الموسم وخوض خر مباراة على ملعب سان ماميس معقل فريقه.ولم تتوقف اللحظات المثيرة عند هذا الحد بل احتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" التي أشارت بوجود عرقلة من يوري بيرشيتش لاعب بلباو ضد داني أولمو.وسدد أولمو الركلة بنجاح ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 94 رافعا رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني ويختتم أهداف فريقه هذا الموسم.وكرر برشلونة بهذا الفوز أيضا التفوق على بلباو للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز 2-1 في مباراة الدور الأول، والفوز بهدفين دون رد في قبل نهائي الإسباني.وتجاوز برشلونة بطل الثلاثية المحلية أيضا كبوة الخسارة 2-3 وسط جماهيره أمام فياريال في الجولة الماضية، التي شهدت تسليمه كأس البطولة، ليرفع رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة.أما بلباو فقد انكسرت سلسلة انتصاراته في ثلاث مباريات متتالية ليتجمد رصيده عند 70 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال في الموسم المقبل 2025-2026.