باير ليفركوزن يتعاقد مع تين هاغ حتى 2027

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الألماني اليوم الاثنين رسميا تعيين المدرب السابق لمانشستر تين هاغ مدربا للفريق حتى حزيران 2027.وسيرتبط المدرب (55 عاما) مع ، بطل 2024، ووصيف حامل اللقب في الموسم الجاري، بعقد لمدة عامين ليحل محل ألونسو الذي غادر ليفركوزن للانضمام إلى .وقال سيمون رولفز، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن: "تم التعاقد رسميا مع إريك تين هاغ، سنعمل سويا مع مدرب ذي خبرة ونجاحات مبهرة، كانت انتصاراته مع استثنائية ونتمنى أن نكررها هنا".وظل تين هاغ دون فريق منذ إقالته من تدريب في تشرين الأول الماضي عندما كان الفريق في المركز 14 بالدوري الإنكليزي الممتاز، إذ خلفه مؤقتا مواطنه ومساعده رود فتن نيستلروي قبل تعيين روبن أموريم.وكانت فترة عمل تين هاغ الأكثر نجاحا مع أياكس أمستردام الذي تولى تدريبه من 2018 إلى 2022 وفاز معه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي وقاده إلى نصف نهائي عام 2019.وارتبط اسم تين هاغ بالعودة إلى أياكس لكنه اختار أن يوقع على عقد مع ليفركوزن، ليخوض تجربة جديدة ستكون الأولى في ألمانيا رغم كونه الفريق الثاني لبايرن ميونخ في بداياته التدريبية.