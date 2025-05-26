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رياضة

باير ليفركوزن يتعاقد مع تين هاغ حتى 2027

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:56
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 أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الاثنين رسميا تعيين المدرب السابق لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ مدربا للفريق حتى حزيران 2027.
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وسيرتبط المدرب الهولندي (55 عاما) مع ليفركوزن، بطل ألمانيا 2024، ووصيف حامل اللقب في الموسم الجاري، بعقد لمدة عامين ليحل محل تشابي ألونسو الذي غادر ليفركوزن للانضمام إلى ريال مدريد.

وقال سيمون رولفز، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن: "تم التعاقد رسميا مع إريك تين هاغ، سنعمل سويا مع مدرب ذي خبرة ونجاحات مبهرة، كانت انتصاراته مع أياكس استثنائية ونتمنى أن نكررها هنا".


وظل تين هاغ دون فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في تشرين الأول الماضي عندما كان الفريق في المركز 14 بالدوري الإنكليزي الممتاز، إذ خلفه مؤقتا مواطنه ومساعده رود فتن نيستلروي قبل تعيين البرتغالي روبن أموريم.

وكانت فترة عمل تين هاغ الأكثر نجاحا مع أياكس أمستردام الذي تولى تدريبه من 2018 إلى 2022 وفاز معه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.


وارتبط اسم تين هاغ بالعودة إلى أياكس لكنه اختار أن يوقع على عقد مع ليفركوزن، ليخوض تجربة جديدة ستكون الأولى في ألمانيا رغم كونه أشرف على الفريق الثاني لبايرن ميونخ في بداياته التدريبية.
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