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رياضة

إيسكو يعود لمنتخب إسبانيا بعد 6 سنوات من الغياب

Lebanon 24
26-05-2025 | 15:00
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استدعى مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي اليوم الاثنين، نجم ريال بيتيس إيسكو بعد 6 أعوام من مباراته الأخيرة بقميص "لا روخا"، وذلك لخوض غمار دور الأربعة بدوري الأمم الأوروبية.
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وتألق ابن الـ33 عاما هذا الموسم مع ريال بيتيس وساهم في بلوغه نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي حيث سيواجه تشيلسي بعد غد الأربعاء.

وتواجه إسبانيا حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية  نظيرتها فرنسا، في الدور نصف النهائي في شتوتغارت في الخامس من يونيو المقبل، قبل نهائي محتمل بمواجهة الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال في نصف النهائي الآخر المقرر في ميونخ في الرابع من الشهر ذاته.

ويعود مدافع ريال مدريد الجديد دين هاوسن الذي تألق في الفوز على هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، إلى تشكيلة منتخب إسبانيا إلى جانب المدافعين روبان لو نورمان من أتلتيكو مدريد والشاب باو كوبارسي من برشلونة.

كما تضمنت قائمة "لا روخا" التي لم تشهد الكثير من التغييرات، رباعي خط وسط برشلونة غافي وفيرمين لوبيس وداني أولمو وصانع الألعاب بيدري، إلى جانب زميلهم الجناح الموهبة لامين جمال، إضافة إلى مهاجم أتلتيك بلباو نيكو وليامس.

وفضل دي لا فوينتي عدم استدعاء لاعب وسط مانشستر سيتي رودري الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، رغم مشاركته مع فريقه بعد شفائه من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وسيعتمد على لاعب وسط ريال سوسييداد مارتين سوبيميندي.

وهنا القائمة الكاملة للمنتخب الإسباني:

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال) وأليكس ريميريو (ريال سوسييداد).

المدافعون: أوسكار مينغيسا (سلتا فيغو)، بيدرو بورو (توتنهام)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، روبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، دين هاوسن (ريال مدريد)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني) ومارك كوكوريا (تشيلسي).

لاعبو الوسط: مارتين سوبيميندي (ريال سوسييداد)، غافي، فيرمين لوبيس، بيدري غونزاليس وداني أولمو (برشلونة)، إيسكو (ريال بيتيس)، ميكل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان) وأليكس بايينا (فياريال).

المهاجمون: لامين جمال (برشلونة)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، جيريمي بينو (فياريال)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي) وألفارو موراتا (غلطة سراي التركي).
(روسيا اليوم)
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