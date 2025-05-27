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رياضة

بعد الأخبار المتداولة... ماذا قال إنزاغي عن إنتقاله إلى "الهلال"؟

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:24
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قلل المدرب سيموني إنزاغي من أهمية الشائعات حول انتقاله لتدريب نادي الهلال السعودي، وذلك قبل أيام من خوض فريقه إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مشيراً إلى أنه سيجلس مع إدارة ناديه عقب المباراة لاتخاذ القرار الأفضل للجميع.
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وقال إنزاغي إنه من "الجنون" الحديث عن مستقبله قبل المباراة النهائية، مضيفاً أنه "سعيد جداً" مع إنتر، رغم أن التقارير أشارت إلى رغبة الهلال في التعاقد معه لموسمين.

وأضاف إنزاعي: الأمر يتكرر في كل سنة، عندما كنت في لاتسيو أو بعدما قدمت إلى إنتر، هناك عدة طلبات من إيطاليا والخارج، لكن أعتقد أنه من الجنون التفكير في ذلك. (العربية)
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