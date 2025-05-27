23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الأخبار المتداولة... ماذا قال إنزاغي عن إنتقاله إلى "الهلال"؟
Lebanon 24
27-05-2025
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قلل المدرب سيموني إنزاغي من أهمية الشائعات حول انتقاله لتدريب
نادي الهلال السعودي
، وذلك قبل أيام من خوض فريقه
إنتر
الإيطالي
نهائي
دوري أبطال أوروبا
في
كرة القدم
، مشيراً إلى أنه سيجلس مع إدارة ناديه عقب المباراة لاتخاذ القرار الأفضل للجميع.
Advertisement
وقال إنزاغي إنه من "الجنون" الحديث عن مستقبله قبل المباراة النهائية، مضيفاً أنه "سعيد جداً" مع إنتر، رغم أن التقارير أشارت إلى رغبة
الهلال
في التعاقد معه لموسمين.
وأضاف إنزاعي: الأمر يتكرر في كل سنة، عندما كنت في
لاتسيو
أو بعدما قدمت إلى إنتر، هناك عدة طلبات من
إيطاليا
والخارج، لكن أعتقد أنه من الجنون التفكير في ذلك. (العربية)
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": احتراق سيارة على أوتوستراد صيدا - صور ولا صحة للأخبار المتداولة عن استهدافها
Lebanon 24
"لبنان 24": احتراق سيارة على أوتوستراد صيدا - صور ولا صحة للأخبار المتداولة عن استهدافها
27/05/2025 19:39:27
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة مسيرة استهدفت بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة مسيرة استهدفت بلدة عيتا الشعب
27/05/2025 19:39:27
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"خائفون".. ماذا قال إسرائيليون عن لبنان؟
Lebanon 24
"خائفون".. ماذا قال إسرائيليون عن لبنان؟
27/05/2025 19:39:27
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
راتب بـ 50 مليون يورو.. إنزاغي يعيد التفكير بعرض نادي "الهلال" السعودي
Lebanon 24
راتب بـ 50 مليون يورو.. إنزاغي يعيد التفكير بعرض نادي "الهلال" السعودي
27/05/2025 19:39:27
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
Lebanon 24
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
10:23 | 2025-05-27
27/05/2025 10:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
Lebanon 24
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
08:38 | 2025-05-27
27/05/2025 08:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما فابريغاس... إسمان مطروحان لتدريب فريق "لايبزغ"
Lebanon 24
أحدهما فابريغاس... إسمان مطروحان لتدريب فريق "لايبزغ"
07:05 | 2025-05-27
27/05/2025 07:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل جلبوط ووسيم سيف الدين بطلا المرحلة الأولة لاجتياز الصخور والعوائق
Lebanon 24
نبيل جلبوط ووسيم سيف الدين بطلا المرحلة الأولة لاجتياز الصخور والعوائق
05:54 | 2025-05-27
27/05/2025 05:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة جامعية في "البيبي فوت" في كلية الاعلام 2
Lebanon 24
بطولة جامعية في "البيبي فوت" في كلية الاعلام 2
04:53 | 2025-05-27
27/05/2025 04:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!
Lebanon 24
"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!
00:28 | 2025-05-27
27/05/2025 12:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
Lebanon 24
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
04:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
03:52 | 2025-05-27
27/05/2025 03:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "القرض الحسن".. أمرٌ خطير تم الحديث عنه!
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "القرض الحسن".. أمرٌ خطير تم الحديث عنه!
15:00 | 2025-05-26
26/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:23 | 2025-05-27
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
08:38 | 2025-05-27
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
07:05 | 2025-05-27
أحدهما فابريغاس... إسمان مطروحان لتدريب فريق "لايبزغ"
05:54 | 2025-05-27
نبيل جلبوط ووسيم سيف الدين بطلا المرحلة الأولة لاجتياز الصخور والعوائق
04:53 | 2025-05-27
بطولة جامعية في "البيبي فوت" في كلية الاعلام 2
04:31 | 2025-05-27
"يويفا" يوضح أسباب استمرار استبعاد روسيا من البطولات
فيديو
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 19:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24