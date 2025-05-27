بعد الأخبار المتداولة... ماذا قال إنزاغي عن إنتقاله إلى "الهلال"؟

قلل المدرب سيموني إنزاغي من أهمية الشائعات حول انتقاله لتدريب ، وذلك قبل أيام من خوض فريقه نهائي في ، مشيراً إلى أنه سيجلس مع إدارة ناديه عقب المباراة لاتخاذ القرار الأفضل للجميع.

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وقال إنزاغي إنه من "الجنون" الحديث عن مستقبله قبل المباراة النهائية، مضيفاً أنه "سعيد جداً" مع إنتر، رغم أن التقارير أشارت إلى رغبة في التعاقد معه لموسمين.



وأضاف إنزاعي: الأمر يتكرر في كل سنة، عندما كنت في أو بعدما قدمت إلى إنتر، هناك عدة طلبات من والخارج، لكن أعتقد أنه من الجنون التفكير في ذلك. (العربية)