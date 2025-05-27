اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031

اقترب من توقيع عقد طويل الأجل مع يمتد لعدة سنوات حتى عام 2031.

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ووفق ما ذكرت صحيفة " " ، يتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء، توقيع يامال الذي سيكمل عامه الثامن عشر في 13 المقبل، على تجديد عقده مع النادي الكتالوني.



ووفقا للصحيفة، سارت المفاوضات بسلاسة في أجواء إيجابية، مع التركيز على تعديل البنود المالية لتتماشى مع الأداء المتميز ليامال ومكانته المتزايدة في الفريق. (سكاي نيوز)