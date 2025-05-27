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رياضة
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
Lebanon 24
27-05-2025
|
08:38
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لامين يامال
من توقيع عقد طويل الأجل مع
نادي برشلونة
يمتد لعدة سنوات حتى عام 2031.
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ووفق ما ذكرت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، يتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء، توقيع يامال الذي سيكمل عامه الثامن عشر في 13
تموز
المقبل، على تجديد عقده مع النادي الكتالوني.
ووفقا للصحيفة، سارت المفاوضات بسلاسة في أجواء إيجابية، مع التركيز على تعديل البنود المالية لتتماشى مع الأداء المتميز ليامال ومكانته المتزايدة في الفريق. (سكاي نيوز)
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