صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين

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قال الدولي المصري، ، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين، وهو لا يزال في محادثات بشأن انتقال محتمل إلى .وقدم مهاجم ، 32 عاماً، موسماً مذهلاً، بعد تسجيله 29 هدفاً إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة رفقة " " في رحلة فوزه بلقب .وقالت مصادر لبي بي سي، إن صلاح كان بصدد الحصول على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في ، قبل أن يقرر تجديد عقده مع ، الشهر الماضي، بعد موسم من التكهنات.