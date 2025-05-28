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رياضة
صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين
Lebanon 24
28-05-2025
|
02:20
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قال الدولي المصري،
محمد صلاح
، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين، وهو لا يزال في محادثات بشأن انتقال محتمل إلى
الدوري السعودي للمحترفين
لكرة القدم
.
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وقدم مهاجم
نادي ليفربول
، 32 عاماً، موسماً مذهلاً، بعد تسجيله 29 هدفاً إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة رفقة "
الريدز
" في رحلة فوزه بلقب
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وقالت مصادر لبي بي سي، إن صلاح كان بصدد الحصول على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في
السعودية
، قبل أن يقرر تجديد عقده مع
ليفربول
، الشهر الماضي، بعد موسم من التكهنات.
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