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رياضة

صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:20
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قال الدولي المصري، محمد صلاح، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين، وهو لا يزال في محادثات بشأن انتقال محتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
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وقدم مهاجم نادي ليفربول، 32 عاماً، موسماً مذهلاً، بعد تسجيله 29 هدفاً إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة رفقة "الريدز" في رحلة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت مصادر لبي بي سي، إن صلاح كان بصدد الحصول على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في السعودية، قبل أن يقرر تجديد عقده مع ليفربول، الشهر الماضي، بعد موسم من التكهنات.
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