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رياضة

بعد شهر من اختفائه.. العثور على جثة لاعب شاب

Lebanon 24
28-05-2025 | 08:54
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أعلن نادي كوزباس-2 الروسي عن وفاة لاعبه الشاب سيرغي بافلوف، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، بعد اختفائه لأكثر من أسبوع.
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وجاء في بيان رسمي عبر قناة الفريق على "تليغرام":"نتقدم بأحر التعازي لأسرة اللاعب وأحبائه"، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق، وتحديدا في 7 أيار، بأن الشرطة ومتطوعين كانوا يواصلون البحث عن بافلوف منذ اختفائه يوم 28 نيسان، حين شوهد آخر مرة على جسر كوزنيتسكي في مدينة كيميروفو.
 
وتم الإعلان اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة اللاعب على ضفاف نهر توم، في منطقة ياشكينسكي، وتحديدا على بعد 10 كيلومترات من قرية باتشا، أي ما يقرب من 50 كيلومترا عن مكان اختفائه الأخير.
 
ولا تزال الظروف المحيطة بوفاته غير معلومة حتى اللحظة، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق في الواقعة التي هزت الوسط الرياضي الروسي. (روسيا اليوم) 
 
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