24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد شهر من اختفائه.. العثور على جثة لاعب شاب
Lebanon 24
28-05-2025
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
كوزباس-2 الروسي عن وفاة لاعبه الشاب
سيرغي
بافلوف، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، بعد اختفائه لأكثر من أسبوع.
Advertisement
وجاء في بيان رسمي عبر قناة الفريق على "
تليغرام
":"نتقدم بأحر التعازي لأسرة اللاعب وأحبائه"، دون
الكشف عن
أسباب الوفاة.
وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق، وتحديدا في 7 أيار، بأن الشرطة ومتطوعين كانوا يواصلون البحث عن بافلوف منذ اختفائه يوم 28 نيسان، حين شوهد آخر مرة على جسر كوزنيتسكي في مدينة كيميروفو.
وتم الإعلان اليوم الأربعاء، عن العثور على جثة اللاعب على ضفاف نهر توم، في منطقة ياشكينسكي، وتحديدا على بعد 10 كيلومترات من قرية باتشا، أي ما يقرب من 50 كيلومترا عن مكان اختفائه الأخير.
ولا تزال الظروف المحيطة بوفاته غير معلومة حتى اللحظة، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل التحقيق في الواقعة التي هزت الوسط الرياضي الروسي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة شاب فلسطيني في بساتين العباسية
Lebanon 24
العثور على جثة شاب فلسطيني في بساتين العباسية
28/05/2025 18:56:55
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شخص من التابعية السورية في ارزي
Lebanon 24
العثور على جثة شخص من التابعية السورية في ارزي
28/05/2025 18:56:55
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مُصاب بطلق ناري... العثور على جثة شاب عشريني في عكار!
Lebanon 24
مُصاب بطلق ناري... العثور على جثة شاب عشريني في عكار!
28/05/2025 18:56:55
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة مواطن في الخيام قرب مدرسة "المبرات"
Lebanon 24
العثور على جثة مواطن في الخيام قرب مدرسة "المبرات"
28/05/2025 18:56:55
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
Lebanon 24
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
10:13 | 2025-05-28
28/05/2025 10:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
4 عروض تنتظر توقيع رونالدو قبل مونديال الأندية
Lebanon 24
4 عروض تنتظر توقيع رونالدو قبل مونديال الأندية
06:32 | 2025-05-28
28/05/2025 06:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يواجه عُمان ودّياً في محطة تحضيريّة قبل موقعة اليمن
Lebanon 24
لبنان يواجه عُمان ودّياً في محطة تحضيريّة قبل موقعة اليمن
02:40 | 2025-05-28
28/05/2025 02:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين
Lebanon 24
صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين
02:20 | 2025-05-28
28/05/2025 02:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة "محتملة" خلال أيام.. رونالدو ضد ميسي مجددا
Lebanon 24
مواجهة "محتملة" خلال أيام.. رونالدو ضد ميسي مجددا
23:42 | 2025-05-27
27/05/2025 11:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
01:30 | 2025-05-28
28/05/2025 01:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من شوارع إيطاليا… إليسا تتألق بإطلالة عفوية تخطف القلوب (صورة)
Lebanon 24
من شوارع إيطاليا… إليسا تتألق بإطلالة عفوية تخطف القلوب (صورة)
13:00 | 2025-05-27
27/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
16:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:13 | 2025-05-28
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
06:32 | 2025-05-28
4 عروض تنتظر توقيع رونالدو قبل مونديال الأندية
02:40 | 2025-05-28
لبنان يواجه عُمان ودّياً في محطة تحضيريّة قبل موقعة اليمن
02:20 | 2025-05-28
صلاح: يمكنني اللعب حتى سن الأربعين
23:42 | 2025-05-27
مواجهة "محتملة" خلال أيام.. رونالدو ضد ميسي مجددا
23:00 | 2025-05-27
راموس ورونالدو.. هل يتحقق الحلم مجددًا؟
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 18:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24