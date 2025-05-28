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رياضة
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
Lebanon 24
28-05-2025
|
10:13
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فرض
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
فيفا
" حظرا على
نادي ليون
الفرنسي من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات حتى نهاية صيف 2026، بسبب دين قدره 2000
يورو
.
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ولم ينشر
الاتحاد الدولي
أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ تم دفعه الاثنين الماضي وفقا لمصادر فرنسية.
وقال ليون في بيان مقتضب: "لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل". (روسيا اليوم)
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