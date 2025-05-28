لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات

فرض " " حظرا على الفرنسي من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات حتى نهاية صيف 2026، بسبب دين قدره 2000 .

Advertisement

ولم ينشر أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ تم دفعه الاثنين الماضي وفقا لمصادر فرنسية.



وقال ليون في بيان مقتضب: "لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل". (روسيا اليوم)