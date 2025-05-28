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رياضة

لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات

Lebanon 24
28-05-2025 | 10:13
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فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حظرا على نادي ليون الفرنسي من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات حتى نهاية صيف 2026، بسبب دين قدره 2000 يورو.
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ولم ينشر الاتحاد الدولي أي تفاصيل بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ تم دفعه الاثنين الماضي وفقا لمصادر فرنسية.

وقال ليون في بيان مقتضب: "لقد راجعنا بعض الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت هذه المسألة واحدة منها. لقد وضعنا إجراءات جديدة للمستقبل". (روسيا اليوم) 
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