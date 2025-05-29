بعد رحيل مودريتش... مبابي قد يرتدي القميص رقم 10

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ذكرت تقارير صحافية أن نادي عرض على هدافه الفرنسي الدولي القميص رقم 10 الخاص بالنجم الكرواتي المخضرم ، الذي قرّر الرحيل عنويرتدي مبابي القميص رقم 9، ولكن أصبح لديه الحرية الآن للانتقال للقميص رقم 10 إذا أراد، بحسب صحيفة "آس" .