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رياضة
برشلونة يطلب من أراوخو 60 مليون يورو للإنتقال إلى فريق آخر!
Lebanon 24
29-05-2025
|
10:32
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ذكر تقرير إعلامي أن نادي
برشلونة الإسباني
لكرة القدم
قرر عدم بيع
رونالد أراوخو
هذا الصيف إلا إذا قام اللاعب نفسه بتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 60 مليون
يورو
، والذي يسري فقط في الفترة من 1 إلى 15
تموز
المقبل.
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وذكرت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
" أنه بالرغم من أن اللاعب واجه موسما متقلبا تخللته إصابة في الصيف وشائعات مستمرة حول انتقال محتمل، خاصة إلى
يوفنتوس
، أكد النادي رغبته في الإبقاء على المدافع الأوروغواياني. (العربية)
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