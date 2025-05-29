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رياضة

برشلونة يطلب من أراوخو 60 مليون يورو للإنتقال إلى فريق آخر!

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:32
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ذكر تقرير إعلامي أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قرر عدم بيع رونالد أراوخو هذا الصيف إلا إذا قام اللاعب نفسه بتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 60 مليون يورو، والذي يسري فقط في الفترة من 1 إلى 15 تموز المقبل.
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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه بالرغم من أن اللاعب واجه موسما متقلبا تخللته إصابة في الصيف وشائعات مستمرة حول انتقال محتمل، خاصة إلى يوفنتوس، أكد النادي رغبته في الإبقاء على المدافع الأوروغواياني. (العربية)
 
 
 
 
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