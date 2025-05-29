برشلونة يطلب من أراوخو 60 مليون يورو للإنتقال إلى فريق آخر!

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي قرر عدم بيع هذا الصيف إلا إذا قام اللاعب نفسه بتفعيل بند فسخ العقد بقيمة 60 مليون ، والذي يسري فقط في الفترة من 1 إلى 15 المقبل.وذكرت صحيفة " " أنه بالرغم من أن اللاعب واجه موسما متقلبا تخللته إصابة في الصيف وشائعات مستمرة حول انتقال محتمل، خاصة إلى ، أكد النادي رغبته في الإبقاء على المدافع الأوروغواياني. (العربية)