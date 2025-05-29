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رياضة
تطور مفاجئ في قضية مارادونا… بطلان المحاكمة والأسباب تُكشف
Lebanon 24
29-05-2025
|
15:00
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أعلن محامو أعضاء بالفريق الطبي لأسطورة
كرة القدم
الأرجنتينية
دييغو أرماندو مارادونا
، يوم الخميس، أنه قُضي ببطلان محاكمة سبعة من أعضاء الفريق بتهمة القتل غير العمد في وفاة
مارادونا
عام 2020.
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وتوفي مارادونا، أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، في منزله في
بوينس آيرس
في تشرين الثاني 2020 بسبب قصور في القلب عن عمر ناهز 60 عاما،أثناء تعافيه من عملية جراحية لإزالة جلطة تعرض لها بلها بأيام.
وتم اتهام سبعة أعضاء بالفريق الطبي بالقتل غير العمد في حاكمة بدأت في 11 أذار الماضي.
وأنكر المتهمون تهم "القتل مع وجود نية مبيتة" في معاملة مارادونا، وفي حال إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثانية أعوام و25 عاما.
ولم يتم الإعلان عن موعد محاكمة جديدة كما لم يُجر تسمية اة جدد لنظر القضية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن شهد ،يوم الثلاثاء الماضي، تنحي القاضية خوليتا ماكينتاش، أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة، عن القضية وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية.
(سكاي نيوز)
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