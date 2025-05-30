كم دفع ريال مدريد لضم أرنولد من ليفربول؟

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توصل إلى اتفاق مع يقضي بانتقال الظهير الأيمن الإنليزي إلى صفوف اعتبارًا من 1 حزيران المقبل، أي قبل شهر من انتهاء عقده مع " " في 30 حزيران.وبحسب البيان الرسمي، سيتقاضى 10 ملايين جنيه إسترليني مقابل الصفقة، منها 8.4 ملايين يدفعها ، أي ما يعادل 333 ألف جنيه إسترليني عن كل يوم متبقٍ في عقد اللاعب. كما سيوفر ليفربول راتب عن الأسابيع الأربعة الأخيرة من عقده.في المقابل، أعلن ريال مدريد أن ، البالغ من العمر 26 عامًا، سيوقع عقدًا يمتد لـ 6 سنوات، وسيتمكن النادي من الاستفادة من خدماته خلال منافسات 2025 التي تستضيفها بين 14 حزيران و13 .ويخوض ريال مدريد البطولة ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا ، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي. ويستهل الفريق الملكي مشواره بمواجهة في 18 حزيران، ثم يلتقي باتشوكا في 22 حزيران، قبل أن يواجه سالزبورغ في 27 حزيران ايضا.