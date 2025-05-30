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رياضة
كم دفع ريال مدريد لضم أرنولد من ليفربول؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
14:00
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توصل
نادي ليفربول
إلى اتفاق مع
ريال مدريد
يقضي بانتقال الظهير الأيمن الإنليزي
ترينت ألكسندر أرنولد
إلى صفوف
الفريق الملكي
اعتبارًا من 1 حزيران المقبل، أي قبل شهر من انتهاء عقده مع "
الريدز
" في 30 حزيران.
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وبحسب البيان الرسمي، سيتقاضى
ليفربول
10 ملايين جنيه إسترليني مقابل الصفقة، منها 8.4 ملايين يدفعها
ريال
مدريد
، أي ما يعادل 333 ألف جنيه إسترليني عن كل يوم متبقٍ في عقد اللاعب. كما سيوفر ليفربول راتب
أرنولد
عن الأسابيع الأربعة الأخيرة من عقده.
في المقابل، أعلن ريال مدريد أن
ألكسندر أرنولد
، البالغ من العمر 26 عامًا، سيوقع عقدًا يمتد لـ 6 سنوات، وسيتمكن النادي من الاستفادة من خدماته خلال منافسات
كأس العالم للأندية
2025 التي تستضيفها
الولايات المتحدة
بين 14 حزيران و13
تموز
.
ويخوض ريال مدريد البطولة ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا
الهلال السعودي
، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي. ويستهل الفريق الملكي مشواره بمواجهة
الهلال
في 18 حزيران، ثم يلتقي باتشوكا في 22 حزيران، قبل أن يواجه سالزبورغ في 27 حزيران ايضا.
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