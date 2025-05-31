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رياضة

الليلة المُنتظرة.. هكذا تستطيع متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مجاني

Lebanon 24
31-05-2025 | 11:32
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تختتم البطولة الأكثر شهرة في كرة القدم الأوروبية بمواجهة ملحمية على الكأس مساء اليوم، في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، سيتنافس باريس سان جيرمان ( PSG ) وإنتر ميلان على الفوز بدوري أبطال أوروبا .
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تمكن كلا الفريقين من التغلب على عمالقة أوروبا للوصول إلى النهائي، حيث تغلب باريس سان جيرمان على ثلاثة فرق من الدوري الإنكليزي الممتاز - ليفربول وأستون فيلا وأرسنال - بينما كان على إنتر ميلان أن يتغلب على فرق مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة في طريقه إلى ميونيخ.

تتوق الفرق المعنية لإنهاء صيامها عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ؛ فلم يفز باريس سان جيرمان بالبطولة أبدًا، على الرغم من وصوله إلى النهائي في عام 2020. أما إنتر ميلان، فقد فاز بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في عام 2010، وخسر في نهائي عام 2023 أمام مانشستر سيتي.

رغم عدم وصول أي فريق من الدوري الإنكليزي الممتاز إلى النهائي هذا الموسم، سيحرص العديد من المشجعين على متابعة المباراة.

لحسن الحظ، يُمكن مشاهدة مباراة الليلة مجانًا. وكما كان الحال العام الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اتفاقية مع ديسكفري بلس لبثّ نهائيات كأس أوروبا الثلاث على الهواء مباشرةً، ما يُتيح للمشاهدين متابعة المباريات دون دفع أي رسوم.

عند إنشاء حسابك، يمكنك اختيار مشاهدة مباراة الليلة دون الحاجة إلى اشتراك فعلي.

أسهل طريقة لإنشاء حساب ديسكفري بلس هي عبر الموقع الإلكتروني، الذي يُمكن الوصول إليه من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، بدلاً من التطبيق.
 
أولاً، إبحث عن Discoveryplus.com واختر "تسجيل".

بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال اسمك وبريدك الإلكتروني وكلمة مرورك إلى Discovery Plus قبل اختيار "متابعة". سيتم تسجيل دخولك إلى حسابك على أي جهاز أنشأته.

باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين قمت بإنشائهما، يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك على أي جهاز تفضله.
معظم الأجهزة الحديثة تدعم تطبيق Discovery Plus، ويمكن تنزيله من متاجر التطبيقات أو المكتبات الخاصة بها.
 
معظم هواتف أندرويد وآبل تدعم تنزيله من متجر التطبيقات، ويمكنك تسجيل الدخول عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام متصفحات غوغل كروم أو سفاري أو فايرفوكس.

أما بالنسبة لأجهزة التلفزيون، فإن Discovery Plus متاح على Amazon Fire TV، وAndroid TV، وApple TV، وEE TV، وChromecast، وLG Smart TV، وNow TV، وRoku، وSamsung TV، وSky TV.

يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق على PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X/S. 
(National World)

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