موهبة صاعدة.. اماراتي يتألق في "أبوظبي إكستريم" بموسكو

اختتمت في منافسات النسخة العاشرة من بطولة " إكستريم"، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين في رياضات الجوجيتسو والغرابلينغ.

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وشهدت الفعالية حضور كل من نائب سفير لدى حمد راشد الحبسي، إلى جانب نخبة من ممثلي السفارة والبعثات الدبلوماسية، وأعضاء من المجلس الروسي كداعم للبطولة.





وخطف البطل الإماراتي سالم الأنظار في فئة النزالات الاستعراضية، بعد فوزه على المقاتل الروسي بايروف في الجولة الثانية، مواصلا بذلك سلسلة نتائجه المميزة في البطولة ومؤكدا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في مشهد الفنون القتالية.



ومن أبرز مواجهات الأمسية، حسم النجم أرمان تساروكيان النزال الختامي أمام البرازيلي باتريكي بعد خمس جولات مثيرة، تمكن خلالها من فرض سيطرته الهجومية واختتام النزال بإخضاعه في .



