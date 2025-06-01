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رياضة
موهبة صاعدة.. اماراتي يتألق في "أبوظبي إكستريم" بموسكو
Lebanon 24
01-06-2025
|
16:36
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اختتمت في
موسكو
منافسات النسخة العاشرة من بطولة "
أبوظبي
إكستريم"، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين في رياضات الجوجيتسو والغرابلينغ.
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وشهدت الفعالية حضور كل من نائب سفير
دولة الإمارات
لدى
روسيا الاتحادية
حمد راشد الحبسي، إلى جانب نخبة من ممثلي السفارة والبعثات الدبلوماسية، وأعضاء من المجلس
الإماراتي
الروسي كداعم للبطولة.
وخطف البطل الإماراتي سالم
القبيسي
الأنظار في فئة النزالات الاستعراضية، بعد فوزه على المقاتل الروسي
أرتور
بايروف في الجولة الثانية، مواصلا بذلك سلسلة نتائجه المميزة في البطولة ومؤكدا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في مشهد الفنون القتالية.
ومن أبرز مواجهات الأمسية، حسم النجم أرمان تساروكيان النزال الختامي أمام البرازيلي باتريكي
بيتبول
بعد خمس جولات مثيرة، تمكن خلالها من فرض سيطرته الهجومية واختتام النزال بإخضاعه في
الجولة الأخيرة
.
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