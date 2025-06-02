برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية

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ويتنافس صلاح مع رافينيا ولامين يامال وديمبلي على الفوز بجائزة الذهبية بعدما قاد إلى الفوز بالدوري الإنكليزي الموسم الماضي. اتفق أسطورتا ريفالدو ولويس إنريكي على إزاحة الإنكليزي من سباق لأفضل لاعب بالعالم، إذ رشحا رافينيا وزميله ، بالإضافة إلى لاعب الفائز بدوري أبطال يوم السبت.ويتنافس صلاح مع رافينيا ولامين يامال وديمبلي على الفوز بجائزة الذهبية بعدما قاد إلى الفوز بالدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

وقال ريفالدو في تصريحات صحافية: لا أرى أفضل من رافينيا ولامين يامال في ، صحيح أن صلاح مرشح لها، لكن هما الأفضل من النواحي الجماعية والفردية.

وواصل: لامين يلعب بثقة لا مثيل لها، نضجه يفوق عمره، رافينيا كذلك مرشح قوي للجائزة بالنظر إلى مستواه الموسم الماضي خصوصاً بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وروح القيادة التي تمتع بها أثناء المباريات.



ويرى مدرب أن عثمان ديمبلي هو الأحق بالجائزة، إذ قال بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا: الكل يتحدث عن الكرة الذهبية، لكن أرى أن عثمان ديمبلي المرشح الأقوى للجائزة.