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رياضة

برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية

Lebanon 24
02-06-2025 | 01:52
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اتفق أسطورتا برشلونة الإسباني ريفالدو ولويس إنريكي على إزاحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي من سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، إذ رشحا رافينيا وزميله لامين يامال، بالإضافة إلى عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا يوم السبت.
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ويتنافس صلاح مع رافينيا ولامين يامال وديمبلي على الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعدما قاد ليفربول إلى الفوز بالدوري الإنكليزي الموسم الماضي.
وقال ريفالدو في تصريحات صحافية: لا أرى أفضل من رافينيا ولامين يامال في جائزة الكرة الذهبية، صحيح أن صلاح مرشح لها، لكن هما الأفضل من النواحي الجماعية والفردية.
وواصل: لامين يلعب بثقة لا مثيل لها، نضجه يفوق عمره، رافينيا كذلك مرشح قوي للجائزة بالنظر إلى مستواه الموسم الماضي خصوصاً بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وروح القيادة التي تمتع بها أثناء المباريات.

ويرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن عثمان ديمبلي هو الأحق بالجائزة، إذ قال بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا: الكل يتحدث عن الكرة الذهبية، لكن أرى أن عثمان ديمبلي المرشح الأقوى للجائزة.
 
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