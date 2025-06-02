24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
Lebanon 24
02-06-2025
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتفق أسطورتا
برشلونة الإسباني
ريفالدو ولويس إنريكي على إزاحة
محمد صلاح نجم ليفربول
الإنكليزي من سباق
الكرة الذهبية
لأفضل لاعب بالعالم، إذ رشحا رافينيا وزميله
لامين يامال
، بالإضافة إلى
عثمان ديمبلي
لاعب
باريس سان جيرمان الفرنسي
الفائز بدوري أبطال
أوروبا
يوم السبت.
Advertisement
ويتنافس صلاح مع رافينيا ولامين يامال وديمبلي على الفوز بجائزة
الكرة
الذهبية بعدما قاد
ليفربول
إلى الفوز بالدوري الإنكليزي الموسم الماضي.
وقال ريفالدو في تصريحات صحافية: لا أرى أفضل من رافينيا ولامين يامال في
جائزة الكرة الذهبية
، صحيح أن صلاح مرشح لها، لكن هما الأفضل من النواحي الجماعية والفردية.
وواصل: لامين يلعب بثقة لا مثيل لها، نضجه يفوق عمره، رافينيا كذلك مرشح قوي للجائزة بالنظر إلى مستواه الموسم الماضي خصوصاً بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وروح القيادة التي تمتع بها أثناء المباريات.
ويرى
لويس إنريكي
مدرب
باريس سان جيرمان
أن عثمان ديمبلي هو الأحق بالجائزة، إذ قال بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا: الكل يتحدث عن الكرة الذهبية، لكن أرى أن عثمان ديمبلي المرشح الأقوى للجائزة.
مواضيع ذات صلة
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
Lebanon 24
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
02/06/2025 11:41:50
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
Lebanon 24
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
02/06/2025 11:41:50
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: طلبت من الرئيس عباس إزاحة حماس من المشهد وإصلاح السلطة
Lebanon 24
ماكرون: طلبت من الرئيس عباس إزاحة حماس من المشهد وإصلاح السلطة
02/06/2025 11:41:50
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إزاحة الستار عن تمثال طاغور في المكتبة الوطنية برعاية وزارة الثقافة
Lebanon 24
إزاحة الستار عن تمثال طاغور في المكتبة الوطنية برعاية وزارة الثقافة
02/06/2025 11:41:50
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
Lebanon 24
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
03:50 | 2025-06-02
02/06/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلّد مارادونا فنال جزاءه.. أسوأ نهاية لمسيرة نيمار مع سانتوس
Lebanon 24
قلّد مارادونا فنال جزاءه.. أسوأ نهاية لمسيرة نيمار مع سانتوس
23:46 | 2025-06-01
01/06/2025 11:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تسرق الأضواء من نجوم باريس سان جيرمان في يوم تاريخي.. ما القصة؟
Lebanon 24
طفلة تسرق الأضواء من نجوم باريس سان جيرمان في يوم تاريخي.. ما القصة؟
23:00 | 2025-06-01
01/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موهبة صاعدة.. اماراتي يتألق في "أبوظبي إكستريم" بموسكو
Lebanon 24
موهبة صاعدة.. اماراتي يتألق في "أبوظبي إكستريم" بموسكو
16:36 | 2025-06-01
01/06/2025 04:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخه... فريق مصري يتوّج بكأس دوري أبطال إفريقيا
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخه... فريق مصري يتوّج بكأس دوري أبطال إفريقيا
15:38 | 2025-06-01
01/06/2025 03:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جدًا... إطلالة جديدة لممثلة معروفة والجمهور: "بتصغر مش بتكبر" (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جدًا... إطلالة جديدة لممثلة معروفة والجمهور: "بتصغر مش بتكبر" (صور)
06:25 | 2025-06-01
01/06/2025 06:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أكبر تحدّ أمام "حزب الله".. الأصعب منذ 25 عاماً!
Lebanon 24
تفاصيل أكبر تحدّ أمام "حزب الله".. الأصعب منذ 25 عاماً!
14:00 | 2025-06-01
01/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
03:50 | 2025-06-02
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
23:46 | 2025-06-01
قلّد مارادونا فنال جزاءه.. أسوأ نهاية لمسيرة نيمار مع سانتوس
23:00 | 2025-06-01
طفلة تسرق الأضواء من نجوم باريس سان جيرمان في يوم تاريخي.. ما القصة؟
16:36 | 2025-06-01
موهبة صاعدة.. اماراتي يتألق في "أبوظبي إكستريم" بموسكو
15:38 | 2025-06-01
لأول مرة في تاريخه... فريق مصري يتوّج بكأس دوري أبطال إفريقيا
12:45 | 2025-06-01
"يويفا" يعلن أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 11:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24