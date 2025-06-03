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رياضة
بعد مرموش.. مانشستر سيتي يسعى لضم "نجم عربي آخر"
Lebanon 24
03-06-2025
|
01:06
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يبدو أن
مانشستر سيتي
مهتم بضم المدافع
الجزائري
ريان آيت نوري من ولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، وفق تقارير صحفية محلية.
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وكشف تقرير لصحيفة "غارديان"
البريطانية
، أن النادي لم يتقدم بعد بعرض رسمي لضم اللاعب، لكنه يعتبر "هدفا رئيسيا" للمدير الفني
جوسيب غوارديولا
.
ويحرص المدرب الإسباني خلال الصيف على تعزيز مركز الظهير الأيسر، بعد إشراك قلب الدفاع يوسكو غفارديول ولاعب الوسط نيكو
أوريلي
في هذا المركز معظم أوقات الموسم الماضي، علما أن كليهما لا يلعبان به.
وقدم آيت نوري أداء رائعا خلال 4 مواسم مع ولفرهامبتون، الذي انضم إليه في البداية على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي في تشرين الاول 2020.
ويعتقد أن ولفرهامبتون يقدر قيمة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.
يشار إلى أن عقد اللاعب الأعسر مع "الذئاب" يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، علما أن النادي لديه خيار التمديد لعام إضافي.
وفي حال إتمام الصفقة، سيكون آيت نوري ثاني لاعب عربي في تشكيلة
مانشستر
سيتي، إلى جانب المصري
عمر مرموش
الذي انتقل إلى الفريق منتصف الموسم الماضي.
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