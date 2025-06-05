بعد الخسارة أمام البرتغال... هذا ما قاله قائد منتخب ألمانيا

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بعد الخسارة أمام منتخب 2 - 1 في نصف نهائيّ أمم ، قال قائد المنتخب الألماني "لم نتمكن من إظهار طاقتنا في الملعب، ولم يكن بإمكانك رؤية أننا نمتلك عقلية الفوز، أو أن لدينا نوعا من الجشع، أو أننا أردنا الوصول إلى النهائي".ورأى كيميتش أنّ "الهزيمة كانت مستحقة"، أضاف: "كانت هذه أحد أسوأ مبارياتنا. لم نكن جيّدين بما يكفي سواء كانت في حوزتنا أم لا. بعد التقدم بهدف نظيف، لم نظهر أي شيء على الإطلاق".وختم قائلاً: "يجب أن نفهم أنه عندما لا نقدم أقصى ما عندنا، لا يمكننا أن ننافس فريق كبير. يجب أن يقدم كل لاعب أقصى ما عنده". (العربية)