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رياضة

بعد الخسارة أمام البرتغال... هذا ما قاله قائد منتخب ألمانيا

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:28
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بعد الخسارة أمام منتخب البرتغال 2 - 1 في نصف نهائيّ دوري أمم أوروبا، قال قائد المنتخب الألماني جوشوا كيميتش "لم نتمكن من إظهار طاقتنا في الملعب، ولم يكن بإمكانك رؤية أننا نمتلك عقلية الفوز، أو أن لدينا نوعا من الجشع، أو أننا أردنا الوصول إلى النهائي".
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ورأى كيميتش أنّ "الهزيمة كانت مستحقة"، أضاف: "كانت هذه أحد أسوأ مبارياتنا. لم نكن جيّدين بما يكفي سواء كانت الكرة في حوزتنا أم لا. بعد التقدم بهدف نظيف، لم نظهر أي شيء على الإطلاق".


وختم قائلاً: "يجب أن نفهم أنه عندما لا نقدم أقصى ما عندنا، لا يمكننا أن ننافس فريق كبير. يجب أن يقدم كل لاعب أقصى ما عنده". (العربية)
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