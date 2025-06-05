Advertisement

رياضة

لأول مرة في تاريخه... الأردن يتأهل لكأس العالم

Lebanon 24
05-06-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1371131-638847651100505461.png
Doc-P-1371131-638847651100505461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني 3 - صفر، وفوز كوريا الجنوبية على العراق 2-0، الخميس.
Advertisement

وبذلك، تصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية 19بـ نقطة، متبوعا بالأردن 16 نقطة.

وهذه أول مرة في تاريخه، يتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب عمان عند 10 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف العراق في المركز الثالث، وفلسطين في المركز الخامس بـ9 نقاط، ثم الكويت بـ5 نقاط.

ويدين المنتخب الأردني بالفضل في الفوز على عمان للاعبه علي علوان الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و51 و64.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
مواضيع ذات صلة
لأول مرة في تاريخه... فريق مصري يتوّج بكأس دوري أبطال إفريقيا
lebanon 24
06/06/2025 05:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية
lebanon 24
06/06/2025 05:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. إعلامية لبنانية تدخل عالم التمثيل العربي
lebanon 24
06/06/2025 05:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر للرئيس ترامب: سنشارك تجاربنا بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا
lebanon 24
06/06/2025 05:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:20 | 2025-06-05
10:29 | 2025-06-05
09:37 | 2025-06-05
08:57 | 2025-06-05
08:28 | 2025-06-05
07:13 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24