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رياضة

بشأن مستقبله مع ليفربول.. لويس دياز يثير الجدل

Lebanon 24
06-06-2025 | 08:06
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كشف لويس دياز، جناح فريق ليفربول، عن وجود مفاوضات جارية مع أندية أخرى، في انتظار معرفة ما إذا كان النادي الإنكليزي يخطط لتقديم عقد جديد له.
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ويتبقى لدياز الدولي عامان في عقده الحالي مع ليفربول، والذي رفضت إدارته عرضا من برشلونة الإسباني هذا الأسبوع، مؤكدا أن اللاعب الكولومبي الدولي ليس للبيع.
 
ومع ذلك، لا توجد حاليا أي خطط لبدء مفاوضات بشأن تمديد عقد دياز، الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره في يناير الماضي، حسب تقارير إعلامية.
 
وقال دياز في مؤتمر صحفي قبل مباراة كولومبيا مع ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم 2026: "نحن على تواصل حاليا مع ليفربول، لأننا نتحدث مع الأندية، وهذا أمر طبيعي نظرا لسوق الانتقالات المفتوح حاليا. نحاول ترتيب ما هو الأفضل لنا".

وأضاف: "أنتظر لأرى ما سوف يحدث. أنا سعيد للغاية في ليفربول، لطالما قلت ذلك. لقد رحبوا بي ترحيبا حارا منذ اليوم الأول".

وأوضح: "إذا جددوا عقدي بشكل جيد أو بقيت هناك لمدة عامين، فسأكون سعيدا. الآن القرار بيدهم". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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