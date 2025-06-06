البرازيلي رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني

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اختير البرازيلي رافينيا مهاجم الجمعة أفضل لاعب هذا الموسم في ، بعد قيادته الفريق الكتالوني إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية.ولعب رافينيا (28 عاماً) دوراً رئيساً في مشوار في الليغا، مع 18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة، ليتقدم زميله الموهوب الذي اختير أفضل لاعب تحت 23 عاماً، ومهاجم الفرنسي الذي نال لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع .