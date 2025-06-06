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رياضة

البرازيلي رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:50
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اختير البرازيلي رافينيا مهاجم نادي برشلونة الجمعة أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد قيادته الفريق الكتالوني إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية.
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ولعب رافينيا (28 عاماً) دوراً رئيساً في مشوار برشلونة في الليغا، مع 18 هدفاً و9 تمريرات حاسمة، ليتقدم زميله الموهوب لامين جمال الذي اختير أفضل لاعب تحت 23 عاماً، ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي الذي نال لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع الفريق الملكي.
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