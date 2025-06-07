في ودية مثيرة.. حكيمي والكعبي يقودان المغرب للفوز على تونس

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وتقدم المغاربة عن طريق نجم الفرنسي أشرف حكيمي من ضربة رأس، بعدما تابع ضربة ركنية نفذها زميله إلياس بن صغير في الدقيقة 80. تغلب منتخب على نظيره بهدفين نظيفين، الجمعة، في مباراة ودية دولية استعدادا لاستئناف مشوارهما في تصفيات 2026.وتقدم المغاربة عن طريق نجم الفرنسي أشرف حكيمي من ضربة رأس، بعدما تابع ضربة ركنية نفذها زميله إلياس بن صغير في الدقيقة 80.

وأضاف الكعبي الهدف الثاني لـ"أسود الأطلس" من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وتعرض المنتخب التونسي لنقص عددي، بعد طرد لاعبه في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويسعى المنتخب ، رابع مونديال قطر، إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد بلوغه نهائيات 2018 و2022، ويتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 15 نقطة متفوقا على منتخب النيجر صاحب المركز الثاني (6 نقاط)، وتنزانيا في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخب زامبيا في المركز الرابع بثلاث نقاط ويتذيل منتخب الترتيب من دون رصيد.



ويلتقي منتخب المغرب نظيره البنيني وديا، الإثنين، قبل مواجهة النيجر في الجولة السابعة من التصفيات.



وعلى ، يتصدر منتخب المجموعة الثامنة للتصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ناميبيا في المركز الثاني، و6 نقاط عن ليبيريا في المركز الثالث، ويحتل منتخب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه منتخب مالاوي بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب ساوتومي من دون رصيد.



ويلتقي المنتخب التونسي وديا مع زامبيا، الثلاثاء، قبل مواجهة ليبيريا في الجولة السابعة من التصفيات.