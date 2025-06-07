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رياضة
جوكوفيتش يلمح أنه ربما خاض آخر مباراة له في رولان غاروس
Lebanon 24
07-06-2025
|
03:53
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أكد الصربي
نوفاك
جوكوفيتش أن خسارته أمام
الإيطالي
يانيك سينر في الدور قبل النهائي ببطولة
فرنسا
المفتوحة للتنس قد تكون المباراة الأخيرة له في بطولة
رولان غاروس
.
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وفشل جوكوفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، في مسعاه نحو التتويج بلقبه الـ25 في
البطولات الأربع
الكبرى (غراند سلام) بعد الخسارة بنتيجة 4 / 6 و5 / 7 و6 / 7 (3 / 7) أمام المصنف الأول على العالم.
وذكرت وكالة الانباء
البريطانية
(بي أيه ميديا) أنه بعد الخسارة توقف جوكوفيتش ليلوح مودعا الجمهور في ملعب فيليب شاترييه، حيث فاز باللقب 3 مرات.
وقال: "كان شعورا عظيما بالامتنان للدعم الذي تلقيته. كان أمرا لا يصدق".
وأضاف: "لا أعتقد أنني تلقيت هذا الدعم في هذا الملعب طوال مسيرتي في المباريات الكبرى، أمام أفضل اللاعبين في العالم. لذلك، أشعر بامتنان وشرف كبيرين لتجربة ذلك، بلا شك".
وأكد: "أعني، قد تكون هذه آخر مباراة ألعبها هنا على الإطلاق، لا أعلم. ولهذا كنت أكثر تأثرا عاطفيا في النهاية".
وأردف: " ولكن، إذا كانت هذه هي مباراة الوداع في رولان غاروس في مسيرتي، فكانت مباراة جميلة من حيث الأجواء وما تلقيته من الجمهور".
وعندما سئل عن المدة التي قضاها يفكر فيما إذا كانت هذه ربما أخر وداع له لباريس، قال الصربي: "ليست فترة طويلة".
وأضاف: "لا أدري. لا أعرف حقا ما الذي سيحمله
الغد
في هذه المرحلة من مسيرتي.. سأواصل الاستمرار".
وأردف: "في الحقيقة
ويمبلدون
هي البطولة التالية، وهي بطولتي المفضلة منذ أن كنت صغيرا. سأقوم بتقديم أقصى ما عندي لكي أكون مستعدا لها".
وذكر: "أعتقد أن أفضل فرصي ربما تكون في ويمبلدون، للفوز ببطولة كبرى أخرى، أو على أرضية صلبة أسرع، ربما في
أستراليا
أو شيء من هذا القبيل".
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