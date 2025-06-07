هاري ينقذ إنكلترا من "فضيحة كروية"!

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خرج منتخب بفوز متواضع على حساب منتخب أندورا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "كورنيلا ألبرات" في مدينة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2026 المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك.وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، ليمنح منتخب "الأسود الثلاثة" انتصاره الثالث توالياً، معززاً صدارته للمجموعة الحادية عشرة برصيد 9 نقاط، وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه قبل مواجهة ألبانيا وصربيا لاحقاً.في المقابل، واصل منتخب أندورا نتائجه السلبية، وتلقى الخسارة الثالثة على التوالي، ليقبع في ذيل الترتيب من دون أي نقطة.ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين في 6 أيلول 2025، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة .