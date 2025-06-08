بعد أنباء الفتنة الفرنسية.. هكذا رد مبابي

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وذكرت تقارير أن لاعبي المنتخب الفرنسي غاضبة من مبابي منذ تعيينه قائدا للديوك، ويشعرون بالامتعاض من سلوكه، ما ينذر بأزمة محتملة إذا لم تتحسن الأوضاع داخل المنتخب الفرنسي. رد ، نجم وقائد منتخب ، على الأنباء التي ترددت حول حدوث فتنة داخل غرفة ملابس الديوك.وذكرت تقارير أن لاعبي المنتخب الفرنسي غاضبة من مبابي منذ تعيينه قائدا للديوك، ويشعرون بالامتعاض من سلوكه، ما ينذر بأزمة محتملة إذا لم تتحسن الأوضاع داخل المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي، في تصريحات لشبكة "تيليفوت" نافيًا وجود أي توتر داخلي حاليًا في غرفة الملابس: "لم أشعر أبدًا بأجواء مثل هذه، لأننا جميعًا تقريبًا في نفس العمر".



وأضاف: "سابقًا كان هناك لاعبون مخضرمون وآخرون شباب جدًا، وفئة بينهما، أما الآن، فحتى القادمين الجدد في أعمار متقاربة".

واختتم: "نحن نتفاهم بشكل أسهل بكثير. نعرف بعضنا البعض جيدًا، من الجميل أن تكون العلاقات طيبة خارج الملعب، لكن الأهم أن نُظهر قيمتنا في أرض الملعب، وهناك نبني سمعتنا". (كووورة)