Advertisement

رياضة

بعد أنباء الفتنة الفرنسية.. هكذا رد مبابي

Lebanon 24
08-06-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1372169-638849948465014824.jpg
Doc-P-1372169-638849948465014824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، على الأنباء التي ترددت حول حدوث فتنة داخل غرفة ملابس الديوك.
Advertisement

وذكرت تقارير أن لاعبي المنتخب الفرنسي غاضبة من مبابي منذ تعيينه قائدا للديوك، ويشعرون بالامتعاض من سلوكه، ما ينذر بأزمة محتملة إذا لم تتحسن الأوضاع داخل المنتخب الفرنسي.
 
وقال مبابي، في تصريحات لشبكة "تيليفوت" نافيًا وجود أي توتر داخلي حاليًا في غرفة الملابس: "لم أشعر أبدًا بأجواء مثل هذه، لأننا جميعًا تقريبًا في نفس العمر".

وأضاف: "سابقًا كان هناك لاعبون مخضرمون وآخرون شباب جدًا، وفئة بينهما، أما الآن، فحتى القادمين الجدد في أعمار متقاربة".
 
واختتم: "نحن نتفاهم بشكل أسهل بكثير. نعرف بعضنا البعض جيدًا، من الجميل أن تكون العلاقات طيبة خارج الملعب، لكن الأهم أن نُظهر قيمتنا في أرض الملعب، وهناك نبني سمعتنا". (كووورة) 
مواضيع ذات صلة
هكذا علّق مبابي على فوز سان جرمان
lebanon 24
08/06/2025 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: أوكرانيا تقول إن صفقة تبادل الأسرى مع روسيا ستتم الأسبوع المقبل
lebanon 24
08/06/2025 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة تجاه فرض ترامب تعريفات جمركية على الفولاذ
lebanon 24
08/06/2025 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيطالي: طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا
lebanon 24
08/06/2025 18:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:30 | 2025-06-08
09:40 | 2025-06-08
06:44 | 2025-06-08
04:54 | 2025-06-08
04:08 | 2025-06-08
03:03 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24